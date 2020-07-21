GELENEKSEL TATLILARDAN HAYATIMIZA YENİ GİRMİŞ HAVALI TATLILARA...

''Başınıza Gelen En Tatlı Şey Ezgi Pastanesi''

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Pastaneler hepimize ayrı bir anlam ifade eder. Kimimize göre işe gitmeden bir poğaça alıp çıktığımız bir yer, kimimize göre ise çeşit çeşit tatlılar arasından seçim yapıp çayımızı da alıp keyif yaptığımız bir yer.Tatlıyı sevmeyen yoktur. Söz konusu tatlı olduğunda tatlı severler için her şey durur. Şerbetli ya da sütlü tatlılar pek çok kişinin vazgeçilmezidir. Yumuşacık pasta arasında çikolata, cheesecake ya da baklava. Önce gözleri ardından da mideyi lezzetiyle şenlendiren tatlı çeşitleri diyet yapanlara zor anlar yaşatıyor.Ezgi Pastanesi, Isparta'nın en eski ve en meşhur pastanelerinin başında geliyor. 20 yıla yakın bir süredir aralıksız hizmet veren bu keyifli pastane, özellikle Baklava, Sarıburma, Bülbül Yuvası gibi klasik tatlılarıyla da ünlü. Isparta'da yaşayan en eski pastane olma özelliği taşıyan Ezgi'nin Merkez ve Sanayi olmak üzere iki şubesi bulunuyor. Dolayısıyla Isparta ve pastane kelimeleri yan yana gelince ilk akla gelen mekân Ezgi Pastanesi oluyor.