KARDEŞİ DİŞ HEKİMİ ATİLLA ÖZBEK VEFAT ETTİ.
Uzun yıllardır Isparta’da gazetecilik yapan emekli Banka Müdürü Hasan ÖZBEK’in kardeşi Diş Hekimi Atilla ÖZBEK Antalya’da uzun süredir tedavi gördüğü hastanede kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Eğirdir’de uzun zaman görev yapan Merhum Başkomiser Şevki ÖZBEK’in oğlu Diş Hekimi Atilla ÖZBEK yarın saat 15.00’de Eğirdir Kervansaray Mezarlığında babasının yanına defnedilecek. Merhuma Allah’tan Rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına ISPARTA HABER AJANSI olarak sabır ve başsağlığı diliyoruz.