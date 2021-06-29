GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA OTO EKSPERTİZ

Futbolcu ve taraftarlara Bakan Koca'dan müjde!

Futbolcu ve taraftarlara Bakan Koca'dan müjde!
ISPARTA
57 Okunma
0
Bakan Koca'dan taraftar müjdesi!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek." diyerek yeni sezon için müjdeyi verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, spor müsabakalarının tedbirli şekilde seyircili oynanabileceğini ifade etti. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, spor camiasının merakla beklediği seyirci konusunda da önemli açıklama yaptı. 1 Temmuz itibarıyla bütün kısıtlamaları kaldırmaktan yana olduklarını dile getiren Bakan Koca, spor müsabakalarındaki seyirci durumu ile ilgili, "Spor müsabakaları da sayıları belirleyerek tedbirleri alarak seyirciyle oynanacak" dedi.
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'YA PORTATİF YÜZME HAVUZU
Market ve AVM'lerde yeni dönem! Bu şekilde satılamayacak!
Futbolcu ve taraftarlara Bakan Koca'dan müjde!
TÜM YEMEKLER GÜL İLE YAPILIYOR
EĞİRDİR GÖLÜ’NDE KEREVİT SEZONU AÇILDI
Isparta'da iş arayanlar bu habere dikkat! İŞKUR duyurdu
Isparta İl Sağlık Müdürlüğü'nden Önemli Duyuru
GÜLSUYUNU TOZA DÖNÜŞTÜRDÜLER
Bakanlıktan 81 ile yeni bir genelge daha! 1 Temmuz sonrası için yeni kararlar
Memurlar için yeni dönem başlıyor! Kamuda devrim gibi yenilik
Isparta Normalleşiyor! işte yeni kararlar..
BAKANLIKLTAN 81 İLE 1TEMMUZ GENELGESİ
Hayalim Koltuk Takımı Isparta'da İkizler Mobilya'da
İslamköy'lü Kadınlarından Cevizli Domates Reçeli
​ISPARTA’DA SICAK ASFALT SEZONU BAŞLADI
Kıdem tazminatında yeni gelişme! Değişiyor
ISPARTA'DA 15 TEMMUZ ETKİNLİKLERİ GÖRÜŞÜLDÜ
Yerli ve Milli Turkovac aşısına 5 ülke talip oldu
WİNDOWS 11 ÇIKTI İŞTE WINDOWS 11'LE GELEN YENİLİKLER
Isparta ve Burdur'daki sürücüler için KGM'den önemli uyarı
ISPARTA İŞKUR BASIN DUYURUSU
DAVRAZ’DA GÜL HASADI BAŞLADI
Sav Belediyesi'nden öğrencilere jest!
ULUSLAR ARASI BİSİKLET FESTİVALİ BU YIL COŞKULU GEÇİYOR
Isparta'da bisiklet festivali 7 ülke, 57 şehir katılıyor
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel karelerIsparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel kareler
ISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDIISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDI
Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021
17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı
Isparta'da doğa sporları resim sergisiIsparta'da doğa sporları resim sergisi
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haberÇanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haber
‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARI‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARI
Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel karelerISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDIIsparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 202117 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş KaldıIsparta'da doğa sporları resim sergisiÇanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haber‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARI
isparta-oyuncak-oyun-zeka-akil-oyunlariisparta-temizlik-sirketleriisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-kasap-et-urunleri-mangal-alo-paket-siparisisparta-yazar-kasa-profilo-yetkili-teknik-servisiisparta-kasap-kurbanlikisparta-mobilya-imalatiisparta-marka-patent-tesciliisparta-marka-tescilISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİisparta-mobilya-magazasiisparta konteynerisparta-marka-tescilısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da bisiklet festivali 7 ülke, 57 şehir katılıyorIsparta'da bisiklet festivali 7 ülke, 57 şehir katılıyor24 Haziran 2021
Isparta'da beklenen büyük fuar SANTEK açılıyor!Isparta'da beklenen büyük fuar SANTEK açılıyor!22 Haziran 2021
Türkiye Dokuma Atlası'nda SDÜ'lü akademisyen ''Kökboyama'' alanında destek sağlıyorTürkiye Dokuma Atlası'nda SDÜ'lü akademisyen ''Kökboyama'' alanında destek sağlıyor24 Haziran 2021
Isparta'da ''Alanın ve satanın'' güven duyduğu oto ekspertiz noktası Pilot GarageIsparta'da ''Alanın ve satanın'' güven duyduğu oto ekspertiz noktası Pilot Garage23 Haziran 2021
Yerli ve Milli Turkovac aşısına 5 ülke talip olduYerli ve Milli Turkovac aşısına 5 ülke talip oldu25 Haziran 2021
ZAM, ERKEN ÖDEME VE İKRAMİYE GELİYOR!ZAM, ERKEN ÖDEME VE İKRAMİYE GELİYOR!23 Haziran 2021
WİNDOWS 11 ÇIKTI İŞTE WINDOWS 11'LE GELEN YENİLİKLERWİNDOWS 11 ÇIKTI İŞTE WINDOWS 11'LE GELEN YENİLİKLER25 Haziran 2021
İslamköy'lü Kadınlarından Cevizli Domates Reçeliİslamköy'lü Kadınlarından Cevizli Domates Reçeli27 Haziran 2021
Bakanlık harekete geçti... 81 ile yeni genelgeBakanlık harekete geçti... 81 ile yeni genelge23 Haziran 2021
Isparta Normalleşiyor! işte yeni kararlar..Isparta Normalleşiyor! işte yeni kararlar..28 Haziran 2021
Isparta ve Burdur'daki sürücüler için KGM'den önemli uyarıIsparta ve Burdur'daki sürücüler için KGM'den önemli uyarı25 Haziran 2021
İMZALAR ÇATILARA ÖZGÜRLÜK İÇİN ATILDIİMZALAR ÇATILARA ÖZGÜRLÜK İÇİN ATILDI24 Haziran 2021
ULUSLAR ARASI BİSİKLET FESTİVALİ BU YIL COŞKULU GEÇİYOR ULUSLAR ARASI BİSİKLET FESTİVALİ BU YIL COŞKULU GEÇİYOR 25 Haziran 2021
Isparta'daki öğrenciler bu habere dikkat!Isparta'daki öğrenciler bu habere dikkat!24 Haziran 2021
ISPARTA İŞKUR BASIN DUYURUSUISPARTA İŞKUR BASIN DUYURUSU25 Haziran 2021
ISPARTA İŞKUR'DAN HİBE DESTEĞİ DUYURUSUISPARTA İŞKUR'DAN HİBE DESTEĞİ DUYURUSU23 Haziran 2021
​Üstüner: "Burdur Fuarına sahip çıkalım"​Üstüner: "Burdur Fuarına sahip çıkalım"23 Haziran 2021
Sav Belediyesi'nden öğrencilere jest!Sav Belediyesi'nden öğrencilere jest!25 Haziran 2021
Hayalim Koltuk Takımı Isparta'da İkizler Mobilya'daHayalim Koltuk Takımı Isparta'da İkizler Mobilya'da27 Haziran 2021
Bakanlıktan 81 ile yeni bir genelge daha! 1 Temmuz sonrası için yeni kararlarBakanlıktan 81 ile yeni bir genelge daha! 1 Temmuz sonrası için yeni kararlar28 Haziran 2021