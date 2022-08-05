EYT'liye prim formülü! 3600 günde de şart değişecek mi?

Emeklilikte yaşa takılanlar için formüller merak edilirken, primi eksik olanlar ve kapsama girmek isteyenler de beklenti içine girdi. 3600 günde yaşın esnetilmesi, staj yapanlar ve esnaf başta olmak üzere borçlanma talepleri de masaya geldi.



EYT'liler için yapılacak olan düzenleme bekleyişleri sürerken, EYT primi eksik olan vatandaşlar da düzenlemelerden faydalanmak için arayışa girdi. EYT primi eksik olan emekli adayları için 3 seçenek gündemde.



Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaş yapılacak çalışmaların tamamlanmasını heyecanla bekliyor. Yapılan açıklamalar Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) yönelik çalışmaların en geç önümüzdeki Ocak ayında tamamlanacağını gösteriyor.

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre; 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış, prim ve yıl şartını tamamlamış ancak yaşını doldurmamış vatandaşlar EYT kapsamında kabul ediliyor. Ancak bu kişilerden bazılarının primleri henüz dolmamış durumda.



3 SEÇENEK VAR

Burada 3 seçenek öne çıkıyor. Birincisi, bu vatandaşların primlerini tamamladıklarında emeklilik hakkı kazanmaları. İkincisi, 3600 prim günü ile kısmi emekli olmaları. Üçüncüsü ise primlerini borçlanma yöntemleriyle tamamlamaları. Kadınların doğum, erkeklerin askerlik borçlanmalarıyla bu primleri tamamlama imkanları bulunuyor.



EYT düzenlemesi çıktıktan sonra vatandaşlar eğer primleri tamamsa emekli olabilecek. Ancak primi eksik ise bunlar tamamlandığında ya da borçlanma yaparak emeklilik hakkını kullanacak. Ancak EYT düzenlemeleri kapsamında bazı beklentiler de bulunuyor.



3600 GÜN YETECEK

Bunlardan biri, 3600 gün ile emeklilikte de yaş şartının esnetilmesi. Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 15 yılı (bu süre doldu) ve 3600 gün (10 yıl) primi tamamladıklarında kadınlar 50, erkekler de 55 yaşı da doldurmak kaydıyla kısmi emeklilik hakkı kazanıyor.

Emeklilik yaşları ise bu 3 şartı bitirdikleri tarihe göre değişiyor. Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşa varan şartlar ortaya çıkıyor. 3600 prim günü olup yaşı bekleyenlerden kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını tamamlayanların emekli edilmeleri beklentileri bulunuyor.



STAJ-TARİH TALEBİ

Bir talep de borçlanma ile ilgili geliyor. Bu kapsamda farklı talepler var. 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olup askerlik borçlanmasıyla işe girişi 8 Eylül 1999 öncesine çekebilenler de kendilerinin EYT'li sayılmasını talep ediyor. Ayrıca staj sigortasının başlangıç sayılıp sayılmayacağı da merak konusu. Bunun için borçlanma imkanı talepleri bulunuyor. Bu durumda stajını 9 Eylül 1999 öncesinde yapmış ancak çalışmaya daha sonra başlamış olanlar da EYT kapsamına girebilecek.

Bir diğer talep de esnaf ile ilgili. 4 Ekim 2000 öncesinde oda ve vergi kaydı olup Bağ-Kur kaydı olmayan esnaf geriye dönük borçlanma talep ediyor.



