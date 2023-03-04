EYT'lilere kıdem tazminatı ve pirim indirimi uyarısı! Acele etmeyin

EYT’'ye hak kazananlar başvuru yapmak için sabırsızlanıyor. Ancak çalışmakta olanlar ile emekli olduktan sonra yeniden çalışmayı planlayan EYT'lilerin acele etmesi halinde kıdem tazminatı ve 5 puanlık prim indirimi kaybetme riski var.

KANUN ÇIKMADAN YAPILAN BAŞVURULAR GEÇERSİZ OLUR

KIDEM TAZMİNATINA DİKKAT!

5 PUANLIK PRİM İNDİRİMİ İÇİN 30 GÜNLÜK SÜRE NE ZAMAN BAŞLAR?

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