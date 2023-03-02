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EYT'de başvuru dönemi başlıyor: Dilekçe detayına dikkat

EYT'de başvuru dönemi başlıyor: Dilekçe detayına dikkat
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EYT'de başvuru dönemi başlıyor: Dilekçe detayına dikkat
Emeklilikte yaşa takılan (EYT) milyonlarca vatandaşın yüzünü güldüren EYT düzenlemesi yasalaştı. Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren koşulları tamamlayanlar emeklilik dilekçesi verebilecek.

Yasadan 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı işe başlayanlar yararlanacak, yaş sınırı uygulanmayacak. Dilekçesini martın herhangi bir gününde verenlerin emekli aylıkları 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere bağlanacak. SSK'lı çalışanlar önce işyerinden ayrılıp sonra emeklilik dilekçesi verecek.
Saba'tan Hazal Ateş'in haberine göre Mart ayında dilekçe verenler nisan ayındaki Ramazan Bayramı nedeniyle 1.100 lira tutarındaki ikramiyeyi de alacak. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesine yönelik merak edilen soruların yanıtları şöyle:

EYT'LİNİN YOL HARİTASI
 * EYT düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Başvuru süreci de bundan sonra başlayacak.
* Yasadaki şartları karşılayanlardan, sigorta kolu 4/a (SSK) olanlar emeklilik için ilk olarak mevcut iş yerlerine "emeklilik" gerekçesiyle işten ayrılma başvurusu yapacak.
* İşverenin işten ayrılış bildiriminin ardından, EYT'liler e-Devlet üzerinden emeklilik için kolayca başvurabilecek.
* Son olarak başvurular dosya bazlı incelenecek ve emekli aylığı bağlanıp bağlanmaması yönünde karar verilecek.
* Şartları karşılayıp emekliliğe hak kazananlara aylıkları en kısa sürede bağlanacak.

İŞVERENLER NE YAPACAK?
* EYT kapsamındakilerin işten çıkartma işlemlerinde normal emeklilik prosedürleri izlenecek.
* İşten çıkartmada 8 numaralı kod kullanılacak.
* İşveren emekli olan çalışanına hak ettiği kıdem tazminatını ödeyecek.
* EYT'lilerin kıdem tazminatına ilişkin Kredi Garanti Fonu'ndan destek verilecek.
* EYT ile emekli olanlar, 30 gün içinde aynı iş yerinde çalışmaya başlamaları halinde yüzde 5 oranında sosyal güvenlik destek primi indirimi hakkından yararlanabilecek.

EYT kapsamında emekli olanlar ne kadar aylık alacak?
 Asgari emekli maaşı 5 bin 500 lira. Mevcut sistemde prim ödeme gün sayısına, hizmet yılına, çalıştığı sigorta koluna ve kazancına göre herkese ayrı maaş bağlanabiliyor, kişi bazında değişiyor. Aylık bağlama oranları ortalaması 8 bin 733 lira olup, SSK emeklileri için 7 bin 797 lira, Bağ- Kur'dan emekli olanlar için 5 bin 811 lira, Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar da 12 bin 389 lira alacak.
Emeklilik başvurusunu nasıl yapacağım?
E-Devlet sistemine girerek "gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesini" ardından da yeni başvuru sekmesini tıklayın. Tahsis talep türünde "yaşlılık aylığını" seçin. Seçimden sonra başvur butonuna basın. Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın. 
Son aşamada "ileri" butonu ardından "başvur" butonuna basılarak bilgiler SGK'ya gönderilmiş olacak. Emeklilik hakkı kazananlara tahsis numarası verilecek.

Çok fazla başvuruda bulunulması nedeniyle aylıklar gecikir mi?
Sosyal Güvenlik Kurumu başvuruların sorunsuz alınması, işlemlerin hızlı şekilde tamamlanması gerekli altyapı hazırlıklarını yapmış durumda. Ancak bu yıl için 2 milyon 250 bin kişinin başvuruda bulunacağı düşünüldüğünde incelemelerin zaman alması, ilk aylık ödemesinde gecikme olması söz konusu olabilir. 
İlk aylıkta gecikme olsa bile 1 Nisan'dan itibaren toplu ödeme gerçekleştirilecek. Kesinlikle bir hak kaybı söz konusu olmayacak. Yine aynı ayda Ramazan Bayramı dolayısıyla yatırılacak 1.100 liralık Bayram ikramiyesi de hesaplara yatırılacak. 
Aynı işe devam konusunda herhangi bir süre sınırı var mı?
Emekli olduktan sonra aynı işyerinde işe başlamak için 30 günlük süreniz bulunuyor. Bu süre içinde aynı işyerinde işe başlayanlar için beş puanlık destek primi desteği de verilecek. Bu destek çalıştığınız sürece devam edecek. Başka bir işyerinde çalışırsanız prim indirimi olmayacak.

Emeklilik dilekçemi 3 Mart'ta verirsem ilk aylığımı ne zaman alırım?
Dilekçeyi 1'inde ya da 31 Mart'ta vermek fark etmeyecek, Nisan ayında ilk emekli aylığını almaya hak kazanacaksınız. 
Emeklilik dilekçemi elden vermem daha güvenli olur mu?
Sosyal güvenlik merkezlerine gidip kuyruk beklemeye gerek yok, emeklilik dilekçeleri e-Devlet'ten alınacak. Sürece ilişkin bütün işlemler buradan kolayca takip edilebilecek.
Bu yıl 2 milyon 250 bin çalışan EYT'li olabilecek ve emekli aylığı almaya hak kazanacak. Peki, 3600 prim günü olanlar EYT'li olabilecek mi, kısmi emeklilik EYT kapsamında mı?
EYT'nin Meclis Genel Kurulu'nda yasalaşmasıyla birlikte 3600 prim günü olanların kısmı emeklilik kapsamına girip girmediği sorgulanmaya başladı. Prim günü 3600 gün olanların EYT yasasından faydalanıp faydalanamayacağı merak ediliyor. Peki, 3600 prim günü olanlar EYT'li olabilecek mi, kısmi emeklilik EYT kapsamında mı?

EYT DÜZENLEMESİ YASALAŞTI
EYT düzenlemesi, Meclis Genel Kurulu'nda teklifi sunuldu ve tüm partilerin oylarıyla kabul edildi. Düzenlemenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmesinin ardından EYT'nin yasalaşma süreci tamamlanmış oldu.

KISMİ EMEKLİLİK NEDİR?
1999 yılındaki düzenleme öncesi 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresiyle kadınlar 50 yaş ve üstü, erkekler 55 yaş ve üzerinde kısmi emekli olabiliyordu.

3600 PRİM GÜNÜ OLANLAR EYT'DEN FAYDALANABİLECEK Mİ?
Yeni EYT düzenlemesinde 3600 prim günü ise kapsam dışı kaldı. Şu an yürürlükte olan mevzuaata göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı var.
Şartlar eğer 1999 öncesine dönseydi o zaman 3600 prim gününü dolduran vatandaşlar da 50-55 yaş şartını sağladıklarında emekli olabilecekti.
 

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