EYT ile emekli olacak kişi sayısı açıklandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, EYT düzenlemesi ile ilk etapta 1 milyon fazla kişinin emekli olacağını açıkladı. EYT'nin çıkış tarihi ise Ocak ayı başı olarak açıklandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, EYT'lilere yönelik düzenleme konusunda çok önemli açıklamalarda bulundu. Sarıeroğlu, EYT düzenlemesinden ilk etapta yararlanacakların sayısını açıkladı.

Sarıeroğlu, asgari ücretle ilgili ise şunları söyledi:Asgari ücret artışı, tüm çalışma hayatındaki ücret skalasını etkileyen bir düzenleme. Bütün iş yerlerimiz ücret güncellemesi yapıyorlar. Sosyal yardımlar, yaşlı aylıkları, emekli aylıkları olduğu için çok geniş kitleleri etkiliyor. Güçlü bir artışla yeni seneye girmeyi düşünüyoruz.AK Parti Grup Başkanvekili Av. M. Emin Akbaşoğlu27. Dönem 6. Yasama Yılı açılışında gündemini değerlendirdi. Akbaşoğlu, açıklamalarında Emeklilikte Yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmaları aktararak sorunun üzerinde çalışmaların tamamlandığını ve netleşmesinin çok uzun zamana yayılmayacağı mesajını verdi. Akbaşoğlu, "" dedi.