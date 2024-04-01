Eylül Minel'den Güzellikte Yepyeni Bir Adım: Gül Mayası

Eylül Minel'den Güzellikte Yepyeni Bir Adım: Doğal Ab-ı Gül İle Cildinizi Canlandırın

Isparta'nın geleneksel güzellik sırlarından biri olan Ab-ı Gül, Eylül Minel kalitesiyle yeniden tanışıyor. Eylül Minel, Rosa Damascena gül çiçeklerinden elde edilen bu eşsiz ürünü, doğallık ve kaliteyi bir araya getirerek sunuyor. UHT teknolojisi kullanılarak, koruyucu ve katkı maddesi içermeyen saf gül mayası olarak paketlenen Ab-ı Gül, cildinizin ihtiyacı olan benzersiz bir bakım sunuyor.

Doğadan Gelen Saf Güzellik: Eylül Minel Ab-ı Gül'ü

Eylül Minel'in Ab-ı Gül'ü, %100 doğal gül mayası olarak öne çıkıyor. Isparta'nın eşsiz ikliminde yetişen Rosa Damascena gülü, geleneksel yöntemlerle işlenerek elde edilen bu özel distile gül suyu, cildinizde canlanma ve yenilenme sağlıyor.

Cildinizi Yeniden Keşfedin: Ab-ı Gül'ün Faydaları

Cildin doğal pH dengesini korur ve nemlendirir.

Ferahlatıcı özelliği ile cildinizi yeniler, canlandırır.

Sivilce ve akne oluşumunu azaltarak, cildinizi temizler.

Antioksidan içeriği ile cildinizi genç ve sağlıklı tutar.

Göz altı şişkinliklerini azaltmaya yardımcı olur.

Hassas ciltlerde kızarıklığı hafifletir, cildi rahatlatır.

Eylül Minel ile İletişim:

Adres: Modernevler Mahallesi 102. Cadde No:74/A Isparta

Telefon: 0246 500 37 00

WhatsApp: +90 543 760 1224

Website: www.eylulminel.com