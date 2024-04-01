Isparta'da Bazı Bölgelerde Elektirk Kesitisi Yaşanacak!

Elektrik Kesintisi Uyarısı: Isparta'da Bazı Bölgelerde Yatırım Çalışması İçin Geçici Kesinti

Isparta'nın bazı mahalle, ilçe ve köylerinde elektrik kesintileri yaşanacak. İş sağlığı ve güvenliğini gözeterek, 2 Nisan 2024 Salı günü saat 10:00 ile 16:00 arasında, Isparta'nın Merkez, Merkez Davraz 136 ve Merkez Davraz 3958 SK bölgelerinde yatırım çalışmaları sebebiyle geçici olarak elektrik kesintisi yapılacaktır.

Detaylar için resmi açıklamaları takip etmekte fayda var.