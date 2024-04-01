Isparta'da Bazı Bölgelerde Elektirk Kesitisi Yaşanacak!

Elektrik Kesintisi Uyarısı: Isparta'da Bazı Bölgelerde Yatırım Çalışması İçin Geçici Kesinti
Isparta'nın bazı mahalle, ilçe ve köylerinde elektrik kesintileri yaşanacak. İş sağlığı ve güvenliğini gözeterek, 2 Nisan 2024 Salı günü saat 10:00 ile 16:00 arasında, Isparta'nın Merkez, Merkez Davraz 136 ve Merkez Davraz 3958 SK bölgelerinde yatırım çalışmaları sebebiyle geçici olarak elektrik kesintisi yapılacaktır.
Detaylar için resmi açıklamaları takip etmekte fayda var.
Isparta'nın bazı mahalle, ilçe ve köylerinde elektrik kesintileri yaşanacak. İş sağlığı ve güvenliğini gözeterek, 2 Nisan 2024 Salı günü saat 10:00 ile 16:00 arasında, Isparta'nın Merkez, Merkez Davraz 136 ve Merkez Davraz 3958 SK bölgelerinde yatırım çalışmaları sebebiyle geçici olarak elektrik kesintisi yapılacaktır.
Detaylar için resmi açıklamaları takip etmekte fayda var.