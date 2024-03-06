ALMANYA'DAN VİZE BAŞVURULARINA YENİ SİSTEM: İKİ AŞAMALI KAYIT!

Türk vatandaşlarının Almanya'dan vize alma sürecine dair yaşanan sorunlara çözüm bulma amacıyla Almanya Büyükelçiliği yeni bir düzenlemeye gidiyor. Yapılan resmi açıklamaya göre, vize başvurularında artık iki aşamalı bir sistem uygulanacak.

Bu yeni uygulama ile birlikte vize başvuruları için randevu sistemi değiştirilerek daha etkin ve hızlı bir sürecin hedeflendiği belirtildi. Schengen vizesi almak isteyen Türk vatandaşları, başvurularını gerçekleştirmek için önce Türkiye'deki Alman Dış Temsilciliklerinin internet sitelerinde kayıt oluşturacaklar.

Oluşturulan kayıtların ardından, başvuru tarihine göre sıralanan kişilere randevu verilecek. Bu aşama, özellikle yoğunluğun yaşandığı vize başvuru sürecinde daha düzenli bir planlama yapılmasına olanak sağlayacak.

Randevu alındıktan sonra ise başvurular, Almanya'nın hizmet sağlayıcısı iDATA aracılığıyla gerçekleştirilecek. Ancak, önemli bir değişiklik olarak randevu bekleme listesi ücretli olarak oluşturulacak. iDATA tarafından gönderilen e-postada yer alan randevu tarihi onaylandığında ise başvuru sahiplerinden hizmet ücreti ödemesi istenecek.

Almanya'nın dış temsilcilikleri, yeni sistemle birlikte başvuru süreçlerinin daha düzenli ve kontrollü bir şekilde ilerlemesini hedefliyor. Yeni düzenleme, 5 Mart 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek ve başvuru randevularının bekleme listesi üzerinden gerçekleştirilmesini içerecek.