Erdoğan duyurmuştu! Detaylar belli oldu: Tecrübe şartı yok, esnek çalışma saati...

Akşam gazetesi yazarı Okan Güray Bülbül ‘İstihdam Kalkanı’ paketinin detayları ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Pakette en önemli düzenlemelerin başında ‘belirli süreli iş sözleşmesi’ geliyor. Düzenlemeyle, 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanların iş bulmaları kolaylaşacak, istihdam artacak.



İstihdam Kalkanı paketinin detayları netleşiyor. Paketteki en önemli düzenlemelerden biri 50 yaş üzeri ve 25 yaş altı çalışanlar için hayata geçirilecek esnek çalışma. Bu sayede istihdamın artırılması hedefleniyor.



2 YILA UZATILABİLECEK

Paket hayata geçerse 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlar için objektif koşul aranmadan belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilecek. Böylece 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanların daha kolay iş bulmaları hedefleniyor. Peki objektif koşul nedir? Örneğin bir bilgisayar yazılımının banka şubesindeki bütün çalışanların bilgisayarlarına kurulması için 30 günlük belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilir. Bu durumda objektif neden vardır. Paket yasalaşırsa objektif koşul şartı aranmayacak. Bu sözleşmelerin süresi en fazla iki yıla uzatılabilecek. Ancak ikinci kez uzattığında artık bu iş sözleşmesi belirli süreli olmaktan çıkacak ve ilk andan itibaren belirsiz süreli olarak kabul edilecek.



‘TECRÜBE’ ŞARTI ARANMAYACAK

İşveren tecrübesi olmayan yeni mezun birini işe almaktan çekiniyor. 25 yaş altı çalışanlar için belirli süreli iş sözleşmesi imzalanmasıyla işverenler yeni mezunları 6 ay ya da 1 yıl gibi sürelerle çalıştırıp işe uygun olup olmadıklarını görerek kalıcı bir istihdam sağlayabilir. 50 yaş üstü çalışanı da 1 yıl çalıştıran işveren, işe iade davası riskiyle karşılaşmayacağı için çok daha kolay bir şekilde istihdam kararı alabilir.



İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI DA ESNETİLMELİ

Bu düzenlemeyle hedeflenen işverenlerin 25 yaş altı çalışanları tereddüt etmeden işe almalarını sağlamak. Diğer taraftan bu kişilerin işsizlik maaşı almalarını kolaylaştırıcı bir düzenlemenin de hayata geçirilmesi çok önemli. Bu kişiler örneğin 6 aylık sözleşmeyle çalıştırılmışlarsa, sözleşmenin sona ermesinden sonra 1 ay, 1 yıllık sözleşmenin sona ermesinden sonra 2 ay, 1.5 yıllık sözleşme sonunda 3 ay ve 2 yıllık sözleşme sonunda 4 ay işsizlik maaşı alabilirlerse, gelir kaybı da yaşamazlar.



KAYNAK: AKŞAM

