Tüm Araçlara Zorunlu: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS)

İçerik: Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren önemli bir değişiklik geliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından alınan kararla, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren bütün araçlarda Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) zorunlu hale gelecek. UTTS, araç plakalarını otomatik olarak tanıyarak akaryakıt istasyonlarında işlem yapmayı sağlayacak.

Bu karar, usulsüzlükleri ve vergi kayıplarını önlemek amacıyla alındı. Artık araç plakaları manuel olarak girilmeyecek; sistem otomatik olarak tanımlayacak. UTTS'nin kurulumundan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü sorumlu olacak.

Özellikle vergi avantajından yararlanmak için araç kiralayan veya iş yerlerinde kullanılan araçların akaryakıt harcamalarının vergiden düşürülmesi döneminde alınan bu karar, yaklaşık 29 milyon kayıtlı araç sahibini etkileyecek.

UTTS'ye dahil olma zorunluluğu getirilen taşıt grupları belirlenmiş durumda ve 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren bu taşıtların akaryakıt alımlarında UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler vergi açısından geçersiz sayılacak.

Ayrıca, 2024 yılının sonuna kadar akaryakıt istasyonu işletenlerin en az bir pompa bölümünde Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) cihazı takmaları zorunlu hale geldi. Araçların yakıt depo girişlerine takılacak olan Taşıt Tanıma Birimi sayesinde araç plakası dijital olarak saklanacak ve araç otomatik olarak tanımlanacak. Bu sayede, usulsüzlüklerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.