Emeklilere Rekor Promosyon Fırsatı: Son 10 Gün

Bankalar, emeklilere yönelik rekor promosyon fırsatları sunuyor. Emeklilere yapılan %49,25 oranındaki zam sonrası en düşük maaş 10 bin TL olarak belirlenmişti. Ancak 17 bin TL’ye dayanan açlık sınırı, emeklilerin geçim mücadelesini zorlaştırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emeklilere yönelik promosyon artışı müjdesinin ardından, bankalar da bu yönde adımlar attı.

Yapı Kredi ve ING Bankası, emekli promosyonlarında ciddi artışlar yaptı. SGK emekli aylığını üç yıl boyunca bu bankalara taşıyan emeklilere 18.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatları sunuluyor.

Yapı Kredi’nin Promosyon Detayları:

Bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa: 6.250 TL

10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa: 10.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa: 12.500 TL

20.000 TL’nin üzerindeyse: 15.000 TL

Ek olarak, Ek Ödül Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda, maaş baremi bağımsız olarak 1.500 TL ek nakit ödül sağlanıyor. Böylece 15.000 TL promosyon 18.000 TL’ye çıkıyor.

ING Bankası’nın Promosyon Detayları:

Bir aylık net gelir 10.000 TL'ye kadarsa: 6.250 TL

10.000 TL - 15.000 TL arasındaysa: 10.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL arasındaysa: 12.500 TL

20.000 TL’nin üzerindeyse: 15.000 TL

ING Bankası, vadesiz hesaplarına bağlı bir destek hesap ürünü bulunan müşterilerine, 3 adet ve üzerinde verecekleri her Otomatik Fatura Talimatı'na 600 TL, toplamda en fazla 3.000 TL ek nakit promosyon ödeyecek. 5 adetten fazla Otomatik Fatura Talimatı verilmesi durumunda ise ek bir tutar ödenmeyecek.

Son Gün 31 Mayıs

Her iki bankanın promosyon fırsatlarından yararlanmak için son gün 31 Mayıs olarak açıklandı. Ancak, banka promosyonlarında her ay güncellemeler olabiliyor. Emekliler, bu fırsattan yararlanmak için acele etmeli ve bankalara başvurarak detaylı bilgi almalı.