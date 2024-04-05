Emeklilere Bayram Öncesi Sevindirici Haber: ING Türkiye'den Nakit Promosyon Fırsatı!
ING Türkiye, emeklilere yönelik müjdeli bir haberle geliyor. Emekli maaşını ING Türkiye'ye taşıyanlar, maaş tutarlarına göre 18.000 TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon kazanma fırsatını yakalıyorlar.
ING Türkiye, emeklilere yönelik müjdeli bir haberle geliyor. Emekli maaşını ING Türkiye'ye taşıyanlar, maaş tutarlarına göre 18.000 TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon kazanma fırsatını yakalıyorlar.
- Maaş Tutara Göre Promosyon: Emekli maaşını ilk defa ING’ye taşıyanlar, maaş tutarlarına göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon elde edebilirler.
- Ek Promosyonlar: İlk kez maaşlarını ING'e taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına 3.000 TL’ye varan ek nakit promosyon kazanarak toplamda 18.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilirler.
- Kolay Taşıma İmkanı: Emekliler, ING Mobil uygulamasında yer alan Cebimdeki Danışman aracılığıyla görüntülü görüşme yaparak veya ING şubelerine gelerek emekli maaşlarını ING’ye kolayca taşıyabilirler.
- Tarihler ve Koşullar: 3 Nisan 2024 - 30 Nisan 2024 tarihleri arasında emekli maaşını 3 yıl boyunca ING’den alma taahhüdü veren mevcut ve yeni müşteriler bu fırsattan yararlanabilirler. Ayrıca, 28 Mart 2024 - 30 Nisan 2024 tarihleri arasında ilk kez emekli maaşı alacak müşteriler, otomatik fatura talimatlarına göre ek nakit promosyon kazanabilirler.
ING Türkiye, emeklilere sunulan bu özel fırsatla, bayram öncesi sevinç ve mutluluk yaşamalarını sağlıyor.