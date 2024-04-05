SGK'dan flaş talimat 'Bu emekliler artık başvursa bile promosyon alamayacak'

SGK ve 19 Banka Arasındaki Protokol Emeklilere Yönelik Promosyonları Etkiliyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve 19 banka arasında imzalanan protokol, emeklilere yönelik promosyon ödemelerinde değişikliklere yol açıyor. Bu değişiklikle birlikte, belirli koşulları sağlayan emeklilerin promosyon alabilmesi mümkün olmayacak.

Promosyon Kampanyası Kapsam Dışında Bırakıldı : SGK ve bankalar arasında imzalanan protokol, yıllar önce promosyon kampanyasına katılan PTT'yi kapsam dışında bıraktı. Bu durum, milyonlarca emeklinin promosyon alabilmesi için maaşlarını bankalara taşıması gerektiği anlamına geliyor.

: SGK ve bankalar arasında imzalanan protokol, yıllar önce promosyon kampanyasına katılan PTT'yi kapsam dışında bıraktı. Bu durum, milyonlarca emeklinin promosyon alabilmesi için maaşlarını bankalara taşıması gerektiği anlamına geliyor. PTT'nin Yaygınlığı : PTT, Türkiye'deki en yaygın emekli maaşı dağıtım kurumu olarak biliniyor. Bazı emekliler, ATM kullanmayı bilmeyen veya köylerinde tek PTT şubesi bulunan kişiler olduğu için maaşlarını PTT'den almaya devam ediyorlar.

: PTT, Türkiye'deki en yaygın emekli maaşı dağıtım kurumu olarak biliniyor. Bazı emekliler, ATM kullanmayı bilmeyen veya köylerinde tek PTT şubesi bulunan kişiler olduğu için maaşlarını PTT'den almaya devam ediyorlar. Emeklilerin Durumu : Protokol, emeklileri başka bankalara maaşlarını taşımak zorunda bırakıyor. Ancak bazı durumlarda bu imkansız hale gelebiliyor, çünkü PTT dışında banka şubesi olmayan bölgelerde yaşayan emeklilerin banka değişikliği yapmaları mümkün olmayabilir.

: Protokol, emeklileri başka bankalara maaşlarını taşımak zorunda bırakıyor. Ancak bazı durumlarda bu imkansız hale gelebiliyor, çünkü PTT dışında banka şubesi olmayan bölgelerde yaşayan emeklilerin banka değişikliği yapmaları mümkün olmayabilir. PTT'nin Kampanyası: PTT, son olarak 2020 yılında emeklilere yönelik bir promosyon kampanyası düzenlemişti. Bu kampanyada, maaşını üç yıl boyunca PTT'den alacaklar için belirli bir ödeme yapılmıştı.

Emekliler, promosyon almak için PTT dışındaki bankalara maaşlarını taşımak zorunda kalmalarının getirdiği zorluklarla karşı karşıya kalırken, hükümete çağrıda bulunmaya devam ediyorlar.