Büyük Zam! Sigara Fiyatlarında Yeni Liste Belli Oldu

Sigara tiryakilerini üzecek bir haber daha geldi. JTİ grubuna gelen 8 TL'lik zamın ardından Philip Morris grubu da zam yaptı. Philip Morris'a ait tütün ürünlerine 5 TL zam geldi.Bu zam sonrasında Philip Morris grubunda en pahalı sigara 67 TL'ye yükselirken, en ucuzu 60 TL oldu. Öte yandan JTİ grubunda en pahalı sigara 69 TL'ye çıkarken, en ucuz sigara ise 58 TL'ye yükseldi.Sigara fiyatlarındaki bu artış, tiryakileri maddi açıdan daha fazla etkileyecek gibi görünüyor.