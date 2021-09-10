Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde; kadınlara yönelik özel politikalar kapsamında düzenlenen ‘İğne Oyacısı’ Kursu’nda eğitim alarak beceri kazanan ve aynı zamanda Elele Derneği üyesi olan kadın kursiyerlere, sertifikaları, Elele Derneği Kültür Evinde takdim edildi.2006 yılında kurulan ve yardıma muhtaç insanların başta giyecek olmak üzere bir çok ihtiyacının giderilmesi konusunda çalışmalarını sürdüren Elele Derneğini, İŞKUR İl Müdürü Mustafa HÖKE ve Şube Müdürü Fahriye DURMUŞ ziyarette bulundu.Elele Derneği Başkanı Canan AYDIN ve dernek üyelerinin ev sahipliği yaptığı ziyarette, kadın kursiyerler tarafından iğne oyası ile yapılan el emeği ürünler tanıtılırken, takı tasarımı ürünler ve eski elbiselerin geri dönüşümü yoluyla ortaya çıkarılan ürünler de sergilenerek yapılan faaliyetler hakkında bilgiler verildi.Cumhurbaşkanlığı Tasarım Grubu olduklarının ve 5 yıl önce TRT tarafından belgeseli yapılan tek dernek olduklarının altını çizen Dernek Başkanı Canan AYDIN; 2006 yılında açtığımız derneğimizin amacı yardıma muhtaç olan insanların yardımına koşmak ve elimizden geldiğince ihtiyaçlarını gidermektir. Üretilen ürünlerin elde edilen gelirle 300 öğrenciye burs sağladık. Bunun yanında bir çok insanımızın elbise, gıda ve daha birçok ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. İkinci el elbiselerin ve eski iplerin işe yarayan parçalarını kullanarak, temizleyip yepyeni ürünlere dönüştürüyoruz. Elde ettiğimiz ürünlerle geri dönüşüme büyük katkı sağlıyoruz” dedi.Yardıma muhtaç insanların ihtiyaçlarını karşılamanın çok kutsal bir görev olduğunu belirten İl Müdürü HÖKE; “İnsanların yardımına koşmak ve onların ihtiyaçlarını karşılamak büyük bir özveri gerektiriyor. Gelir durumu çok düşük olan insanlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için üretilip satılan bu ürünlerin üretilmesinde İŞKUR olarak açtığımız bu kurslarla katkı sağladığımız için biz de mutlu oluyoruz. Kadın kursiyerlerimize verdikleri emek için çok teşekkür ediyoruz” şeklinde ifadelerde bulundu.Yeni kursların açılması konusunda fikir alıverişinde bulunulan ziyarette son olarak; kadın kursiyerlere; İl Müdürü Mustafa HÖKE, Şube Müdürü Fahriye DURMUŞ ve Dernek Başkanı Canan AYDIN tarafından sertifikaları takdim edildi.