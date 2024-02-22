Tapunuz Yanmasın Tek tek kontrol edin

Ev Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Detaylar

Ev sahibi olmak herkesin hayalidir, ancak ev alırken dikkat edilmesi gereken birçok önemli detay bulunmaktadır. İşte, ev alırken göz önünde bulundurmanız gereken detaylar:

Amaç Belirleme: Ev alımında amaç, oturmak mı yoksa yatırım yapmak mı olduğunuza karar vermek önemlidir. Bu karar, evin konumu ve değerlenme potansiyeli gibi faktörleri belirlemede size yardımcı olacaktır. Tapu Durumu Kontrolü: Ev alırken tapu durumu çok önemlidir. Kat irtifakı mı, kat mülkiyeti mi yoksa hisseli tapu mu olduğunu önceden öğrenmek gerekir. Evrak Kontrolü: Evin yasal evraklarının tam olup olmadığını kontrol etmek önemlidir. İskân bilgileri, depreme dayanıklılık gibi detaylar gözden geçirilmelidir. Sıfır veya İkinci El: Sıfır veya ikinci el ev alımı yapmadan önce bu kararı dikkatlice değerlendirmek önemlidir. Sıfır ev alımında maketten ev alma seçeneği de göz önünde bulundurulmalıdır. Tapuda Tescil Edilen Kullanımlar: Tapuda evin yanında tescil edilen kullanımların kontrolü yapılmalıdır. Otopark, depo gibi alanların tapuda tescil edilip edilmediği önemlidir. Site Aidatları: Eğer site içinde bir ev alınıyorsa, ortalama aidat bedelleri ve aidatın içeriği önceden öğrenilmelidir. Net ve Brüt Metrekare Analizi: Ev alınacak olan evin brüt ve net metrekareleri arasındaki farkın iyi analiz edilmesi önemlidir. Çevresel Faktörler: Ev çevresindeki komşuların kim olduğu, genel yaşayan profilinin incelenmesi gibi çevresel faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır. Bölge ve Semt Analizi: Ev alınacak bölge veya semtin gelecekteki gelişme potansiyeli, güvenliği gibi faktörler değerlendirilmelidir. Tapu İşlemleri ve Belgeler: Tapu işlemleri için gerekli belgelerin tam olması ve e-randevu sistemi ile randevu alınması önerilir. Ayrıca, vekaletname ile yapılacaksa ilgili belgelerin düzenlenmesi gerekmektedir.

Ev alım sürecinde bu detaylara dikkat ederek, daha bilinçli ve güvende bir ev sahibi olabilirsiniz.