Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüz, Eğirdir Fidanlık Müdürlüğüne ataması yapılan, Fidanlık Müdürü Cumhur Gafar yeni görevine başladı.Bölge Müdürlüğümüz Gölhisar İşletme Müdürlüğünde İşletme Müdürü olarak görev yapmakta iken, Eğirdir Fidanlık Müdürlüğüne ataması yapılan Cumhur Gafar göreve başladı.Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy yeni görevine başlayan Eğirdir Fidanlık Müdürü Cumhur Gafar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, bu zamana kadar Gölhisar İşletme Müdürlüğü görevinde yapmış olduğu başarılı çalışmalar için teşekkür etti ve yeni görevinde başarılar diledi.Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy dikim mevsimsinde olmamız nedeniyle ulusal etkinlikler ve programlar dahilinde dikilecek olan fidanların hazırlanması konusunda direktifte bulunarak , çalışmaların sağlık kurallarına riyetle zamanında ve mevzuata uygun bir şekilde planlanması ve gerçekleştirilmesine azami dikkat edilmesi, çalışma ortamında mesaiye, protokol kurallarına ve insana saygı işine saygı prensipleri çerçevesinde hareket edilmesi talimatında bulundu.