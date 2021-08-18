EĞİRDİR’DEN BÜYÜK TAARRUZ’UN YILDÖNÜMÜNDE

BİSİKLETLE AFYONKARAHİSAR İLİNE GİDİLECEK.



BİSİKLETLERİYLE PROGRAMA KATILACAK HALKIMIZIN DİKKATİNE.



Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün çalışmalarıyla Büyük Taarruz’un yıldönümünde İlçemizden 26 Ağustos 2021 Günü sabah 07.00’de bisikletlerle Afyonkarahisar iline hareket edilecek.

Milli Mücadele Dönemi’nde İlçemiz Eğirdir Gölün’den Batı Cephesine Asker, Yiyecek ve Mühimmat ulaştırılmasında en güvenilir Su Yolu olarak kullanılması ve Ulaşımın düzenli ve disiplinli yapılabilmesi için Ocak 1922 yılı içinde Eğirdir Deniz Komutanlığı kurulmuş dolayısıyla Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasın da etkin rol almıştır.

Bu münasebetle Afyonkarahisar ilinde kutlanacak olan Büyük Taarruz Savaşının yıl dönümü etkinliklerinde o günün anısına İlçemizden Bisikletli Grup Afyon Valiliği’nin önüne 26.08.2021 tarihi saat : 14.30’ da Bisikletleriyle gelerek sayın Afyonkarahisar Valimize Bayrak Takdim edilecektir. Güzergah olarak Eğirdir Barla, Şuhut, ve Afyonkarahisar Valilik önü güzergahı belirlenmiştir. Eğirdir’den bisikletleriyle programa katılmak isteyen halkımızın 20 Ağustos 2021 tarihine kadar Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosuna müracaat etmeleri gerekmektedir. Önemle duyurulur.



(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)