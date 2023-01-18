EĞİRDİR’DE KAPALI DURAKLAR HİZMETE GİRDİ.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün talimatları ile ilçemizin çeşitli noktalarından otobüs veya dolmuş bekleyen vatandaşların ıslanmaması ve rüzgardan ve güneşten korunması için kapalı durakların yapımı tamamlandı.Hastane karşısı, hastane önü, pınar pazarı, Sağlık Hizmetleri M.Y.O karşısı, Turan Yazgan Anadolu Lisesi önü, Jandarma önü ve Yeşilada mahallesinde kapalı durakların yapımı tamamlandı.Kapalı durak yapım çalışmaları hakkında açıklama yapan Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK “İlçemizde toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlarımızın kış aylarında rüzgardan, soğuktan, yaz aylarında sıcaktan etkilenmemeleri için durak yenileme ve kapalı durak dönüşüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Durak dönüşüm çalışmalarımızı yoğunlukların olduğu noktaları belirleyerek başladık.Vatandaşlarımızdan gerek duraklarımızda, gerekse park, meydan gibi tüm kamusal alanlarda bulunan malzemeleri kamu malı olarak görmelerini, kullanırken gerekli titizliği ve özeni göstermelerini istiyoruz. Kapalı durak dönüşüm çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek. Kapalı duraklarımızın ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum, herşey vatandaşlarımız için, herşey Eğirdir için.” dedi.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)