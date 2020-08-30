Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK 30 Ağustos

Zafer Bayramımızın 98. Yılı münasebeti ile bir mesaj yayınladı .

Başkan Gök mesajında "Bugün Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve fedakar vatan evlatlarımız sayesinde kazanılan 30 Ağustos zaferinin 98. yıl dönümünü kutlamanın millet olarak onur ve gururunu yaşıyoruz. Canı pahasına bağımsızlığını ve hürriyetini koruyan ve bu uğurda neler yapabileceğini 30 Ağustos 1922'de bütün dünyaya kanıtlayan milletimiz, her zorluğun altından birlik, beraberlik ve kararlılık duygularıyla daha da başarılı olarak çıkmayı başarmıştır. Bugünde aynı mücadeleyi her türlü terör örgütüne karşı sürdüren milletimiz geçmişten aldığı toplum olma bilinciyle bütün şer odaklarının üzerine giderek canı pahasına topraklarını ve bayrağını korumaktadır. Yokluklar içerisinde büyük fedakârlıklarla temelleri atılan Cumhuriyetimiz de milletimizin azmi, kararı ve gayreti sayesinde her geçen gün daha da kalkınarak güçlenmekte ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Bu millet tarih boyunca olduğu gibi bugün de, yarın da bu kararlılıkla milli birlik ve beraberliğini koruyarak, varlığını sürdürecek ve bu topraklarda ay yıldızlı bayrağı gururla dalgalandıracaktır. Eğirdir’imizde bu yıl koronavirüs salgını nedeni ile geçtiğimiz yıla nazaran dolu dolu programlar tertip edemedik, fakat Zafer Futbol Turnuvası Kupası ile bu yılda Eğirdir’imizde bir çok süper lig takımını ağırladık. Yine bugün akşam Işıklı Su Gösterilerinde 30 Ağustos Zafer Bayramımıza ait görüntüler yer alacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, bütün şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi de minnetle anıyorum" dedi.