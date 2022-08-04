İlgili Birim : Isparta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

Konusu : Altınkum Plajı

Isparta ili, Eğirdir ilçesinde bulunan “Altınkum Plajının altın renkli kumu Karakum oldu” şeklinde basında yer alan haber üzerine 01.08.2022 tarihinde Müdürlüğümüz teknik personelince yerinde inceleme yapılmış olup, belediye görevlisinden konuya ilişkin bilgi alınmıştır.

Bahse konu alandan alınan görüntülerden de anlaşılacağı üzere, Eğirdir Gölü içerisinde bulunan su bitkilerinin esinti ve dalganın etkisiyle kıyıya vurduğu görülmüştür. Belediye görevlilerince, zaman zaman Altınkum Plajı sahilinde biriken su bitkilerinin temizlendiği ifade edilmiş olup, herhangi bir kirliliğe rastlanmamıştır.

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı ve Mülga Çevre ve Şehircilik Bakanlığının müştereken yürüttüğü Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik uyarınca Isparta İl Sağlık Müdürlüğü’nün deniz ve göl kirliliği çalışmaları kapsamında Isparta Halk Sağlığı Laboratuvarınca analizi yapılan göl suyu numunelerinin Yönetmelik değerlerini sağladığı ve vatandaşların plajı kullanmaya devam ettiği görülmüştür.