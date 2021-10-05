e-Devlet'ten 'veri sızıntısı' iddialarına yalanlama

e-Devlet'ten yapılan açıklamada, "Yapılan detaylı teknik kontrollerde kurumlarımıza ait dijital altyapılar ile ilişkili herhangi bir veri sızıntısı kaydına rastlanmamıştır" denildi.

"VERİ SIZINTISI KAYDINA RASTLANMADI"

"BİREYLERİN ALACAĞI ÖNLEMLER EN ETKİN KORUNMA YÖNTEMİ"

Türkiye'nin e-Devlet, e-nabız, EBA ve ÖSYM bilişim sistemleri gibi dijital altyapılarında veri sızıntısı iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.e-Devlet Kapısı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "e-Devlet, e-nabız, EBA ve ÖSYM bilişimleri gibi dijital altyapılarından veri sızıntısı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Yapılan detaylı teknik kontrollerde kurumlarımıza ait dijital altyapılar ile ilişkili herhangi bir veri sızıntısı kaydına rastlanmamıştır" denildi.Açıklamada, söz konusu iddialara temel teşkil eden verilerin, siber saldırganlar tarafından çok az sayıda bireysel hesaba yönelik oltalama ve zararlı yazılım saldırıları sonucu elde edildiği belirtildi.Açıklama şöyle devam etti: "Siber güvenliğin ana öznesi bireye yönelik alınabilecek tedbirler, ulusal siber güvenliğimizin temelini oluşturmaktadır. Dijital mecraları kullanırken veri mahremiyeti ile parola ve cihaz güvenliği konularında bireyler tarafından alınacak önlemler, bu gibi olayların tekrar yaşanmaması konusunda en etkin koruma yöntemi olacaktır. Bireylere yönelik siber güvenlik farkındalığı çalışmaları konusunda tüm kurumlarımız iş birliği içinde faaliyet yürütmektedir."