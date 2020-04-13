Dünya genelinde bilanço ağırlaşıyor! En çok vaka görülen 20 ülke
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 1 milyon 800 bini aştı. Vaka sayıları 10 bini aşan ülkelerin sayısı giderek artıyor. Dünya genelinde yeni tip corona virüsten (Covid-19) yaşamını yitirenlerin sayısı ise 110 bini geçti. İşte son rakamlar...
Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 803 bin 475'e ulaştı.
Koronavirüs, dünya geneli, en çok vaka görülen ülkeler
ABD İLK SIRADA!
En çok vaka görülen ülke 534 bin 494 ile ABD oldu, bu ülkeyi 166 bin 19 vakayla İspanya, 152 bin 271 ile İtalya, 129 bin 654 ile Fransa ve 125 bin 834 ile Almanya izledi.
Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 82 bin 52 vaka kayda geçti.
Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler şöyle sıralandı:
"İngiltere (84 bin 279), İran (71 bin 686), Türkiye (52 bin 167), Belçika (29 bin 647), Hollanda (25 bin 587), İsviçre (25 bin 300), Kanada (23 bin 318), Brezilya (21 bin 40), Portekiz (16 bin 585), Rusya (15 bin 770), Avusturya (13 bin 945), İsrail (10 bin 878), Güney Kore (10 bin 512) ve İsveç (10 bin 483)."
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde geçen yıl aralıkta ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.
Salgın nedeniyle dünya genelinde 110 bin 827 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 412 bin 356 kişi ise iyileşti. Tedavi altında 1 milyon 280 bin 292 kişi bulunuyor.
DÜNYA GENELİNDE ÖLÜ SAYISI
Dünya genelinde yeni tip corona virüsten (Covid-19) yaşamını yitirenlerin sayısı 110 bini geçti, vaka sayısı 1 milyon 795 bini aştı.
ABD yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında 20 bini geçen can kaybı ile İtalya’yı geride bırakarak "dünyada en fazla kişinin öldüğü" ülke oldu. Diğer taraftan, İngiltere'de Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 737 artarak 10 bin 612'ye yükseldi. İspanya'da pandemi nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 16 bin 972'ye, İran'da ise 4 bin 474'e çıktı. Rusya'da Covid-19 vakaları 15 bini geçti.