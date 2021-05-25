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Dış Dünyaya Açılan Pencereniz Windoline Kalecampen Isparta Üretici Bayi

Dış Dünyaya Açılan Pencereniz Windoline Kalecampen Isparta Üretici Bayi
ISPARTA
G.Tarihi: 25.05.2021 04:05
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Isparta Düğün Salonları
Dış Dünyaya Açılan Pencereniz Windoline

Enerji tasarruflu pencereleri seçmek, ev faturalarını düşürmenin ve evdeki ısıyı korumanın uygun maliyetli bir yoludur.

Isparta'da Windoline üretici bayisi Kalecampen'de tüm  pencere çerçevelerimiz, hava koşulları, hırsızlar vb. gibi tüm kaynaklardan gelen saldırılara karşı dirençli özel olarak formüle edilmiş UPVC'den yapılmıştır. Ses yalıtımı sağlayan ve tamamen hava koşullarına dayanıklı A Dereceli camlı pencere çerçeveleri üretilmektedir.
 
Üretilen  ve takılan Windoline UPVC pencereler, yan / açılır menfezler, eğme ve döndürme, sürmeli gibi çeşitli açılma stillerinde sunulur.  Yapılan pencere ve kapılar neredeyse hiç bakım gerektirmez, sadece hafif bir deterjan ve su ile silinmesi yeterlidir. 
Windoline PVC Kapı Sistemleri estetik, şık, dayanıklı ve emniyetli yapısıyla farklı seçenekleri ile mekanlarınızın mimari ile mükemmel uyum sağlar. 

Pvc Sürme Sistemleri
Sürme sistemlerinde en geniş ürün yelpazesine sahip olan Windoline, iç mekanların bahçe, teras ve balkonlardan ayrışmasını, manzaranızı bölmeden yapmanızı sağlar. Siz de manzaranızın keyfini sürün.
 Mükemmel su sızdırmazlık sağlar.
 Hava sızdırmazlığında etkili çözümler sunar.
 Manzaranızın bölünmesini engeller.

PVC pencerelerin avantajları nelerdir?
PVC Pencereler enerji verimliliğinde bir numaradır.
Alüminyum veya ahşap pencerelerle karşılaştırıldığında PVC Pencere yalıtım değeri en iyi üründür, bu nedenle enerji ve ısıtma maliyetlerini düşürebilirler. Özellikle Pasif ev standardında PVC pencere kullanıldığında çok yüksek enerji tasarrufu potansiyeli bulunmaktadır. Günümüzde, pasif ev pencereleri son teknoloji ürünü PVC profillerimiz ve üçlü cam kullanılarak verimli ve düşük maliyetle üretilebilir.

Isparta'da Resmi kurumlar, STK'lar, Okullar, Yurtlar, Hastaneler ve Otellerin tercihi Kalcecampen!

Detaylı bilgi için Isparta Windoline Üretici Bayisi Kalecampen

Showroom: Sanayi mahallesi  3255. Sk. No:3  ( Halk Bankası Yanı) ISPARTA
 Telefonlar: 0544 607 87 11
                    0532 224 45 41
                    0246 232 89 48
                   Okan Demirekin
''Mekanlarınızı Güzelleştirmek Bizim İşimiz''
 
 
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ISPARTA cam balkon

 
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Dış Dünyaya Açılan Pencereniz Windoline Kalecampen Isparta Üretici Bayi
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