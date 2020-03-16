Su Ürünleri Av Yasakları Başlıyor

13.08.2016 tarih ve 29800 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4/1 No'lu Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen ve 4/2 No' lu Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğler gereği;Isparta İlimiz sınırları içerisinde bulunan bütün sularda su ürünlerinin neslini korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak amacıyla her yılın aynı dönemi olan 15 Mart - 15 Haziran tarihleri arasında ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığı yasaktır.Uygulanan avlanma yasağı boyunca tüm balıkçı kayıklarının karaya çekilmesi ve bu araçların içerisinde veya kıyıda avcılık malzemelerinin bulundurulması yasaktır.Ticari avcılığın yasak olduğu dönemde Eğirdir-Hoyran Gölü, Karacaören-1 Baraj Gölü, Beyşehir Gölü ve bunların bağlantılı olduğu sularda (Gümüşi Havuz balığı haricinde) amatör (sportif) avcılık da yasaktır.Avlanma yasağı döneminde stok tespiti yapılmış balıkların satışı, İl/İlçe Müdürlüklerimizin iznine tabidir. Satış yapanların satış izin belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunludur. Ayrıca, stok tespiti yapılmış balıkların 7 gün içinde satışının gerçekleştirilmesi veya işlenmesi gerekmektedir.Su ürünleri avcılığıyla ilgili yasak ve sınırlandırmalara uymayanlar hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu doğrultusunda idari para cezası uygulanacaktır. Balıkçılarımızın ve amatör balıkçılık yapan vatandaşlarımızın yasaklara uymaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini dileriz.Halkımızdan av yasaklarıyla ilgili ihlalleri en yakın İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Jandarma ile Belediye Zabıta Teşkilatına haber vermelerini önemle rica ederiz.Eyup ADIGÜZELİl Müdürü