METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME

(SICAKLIKLARIN MEVSİM NORMALLERİNİN EZERİNDE SEYRETMESİ BEKLENİYOR!)

Başlama Zamanı : 27.07.2022 12:00 TSİ

Bitiş Zamanı :31.07.2022 18:00 TSİ

Halen Akdeniz bölgemizin kıyı kesiminde mevsim normallerinin 4 ila 6 °C üzerinde, iç ve kuzey kesimlerde ise mevsim normallerinin yer yer altında seyreden hava sıcaklıkannın;