METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME
(SICAKLIKLARIN MEVSİM NORMALLERİNİN EZERİNDE SEYRETMESİ BEKLENİYOR!)
- Başlama Zamanı : 27.07.2022 12:00 TSİ
- Bitiş Zamanı :31.07.2022 18:00 TSİ
Halen Akdeniz bölgemizin kıyı kesiminde mevsim normallerinin 4 ila 6 °C üzerinde, iç ve kuzey kesimlerde ise mevsim normallerinin yer yer altında seyreden hava sıcaklıkannın;
27.07.2022 Çarşamba gününden itibaren iç kesimlerde de artarak mevsim normallerinin 4 ila 6 °C üzerinde seyredeceği, kıyı kesimlerde ise 2 ila 4 °C azalarak normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.