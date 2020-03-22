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Dikkat çeken uyarı! '' Sadece yaşlılar riskte değil''

Dikkat çeken uyarı! '' Sadece yaşlılar riskte değil''
ISPARTA
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Dikkat! Sadece yaşlılar riskte değil! DSÖ'den son dakika koronavirüs açıklaması
Son dakika haberi: Dünya Sağlık Örgütü'nün üst düzey ismi Mike Ryan konuyla ilgili detayları paylaştı. Ryan, "Bu hastalık sadece yaşlıları ilgilendirmiyor. Orta yaşlılara da ciddi zarar veriyor" dedi. Ryan, corona virüsü aşısının kullanımına başlanmasının da en az 1 yılı olduğu dile getirdi.

Son dakika haberi: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüs vakalarının yaşlı insanlarda ölümlere neden olduğunu ancak orta yaşlı insanlarda da ciddi kalıcı hasarlara neden olabildiğini dünyaya duyurdu.
Çin’in Wuhan kentinde Aralık ayında başladıktan sonra dünya çapında 13.071 kişinin ölmesine sebep olan corona virüsü ile ilgili sert önlemler alınmaya devam ediyor… Ülkeler peş peşe sınırlarını kapatarak sokağa çıkma yasağı ilan ederken, Birleşmiş Milletler’e bağlı olarak çalışan Dünya Sağlık Örgütü’nün üst düzey yetkilisi Mike Ryan, BBC’de açıklamalarda bulundu.

ORTA YAŞLILAR DİKKAT
Dünya Sağlık Örgütü'nün üst düzey ismi Mike Ryan konuyla ilgili detayları paylaştı. Ryan, "Bu hastalık sadece yaşlıları ilgilendirmiyor. Orta yaşlılara da ciddi zarar veriyor" dedi. Ryan, corona virüsü aşısının kullanımına başlanmasının da en az 1 yılı olduğu dile getirdi.
BBC’nin Andrew Marr Show isimli programına katılan Ryan, “Şu an gerçekten odaklanmamız gereken şey hasta olanları bulmak, virüsü taşıyanları bulmak ve onları izole etmek. Onları bularak, tecrit altına almalıyız” dedi.

KORONAVİRÜS AŞISI İÇİN TARİH YOK
Dünya Sağlık Örgütü’nün üst düzey yetkilisi, son günlerde corona virüsünün sadece yaşlıları etkilediğine dair düşüncenin de yanlış olduğunu söyledi. Ryan, “Covid-19 sadece yaşlıları ilgilendiren bir hastalık değil, aynı zamanda orta yaşlıları da önemli derecede etkiliyor” açıklamasını yaptı.
Ryan, “Sokağa çıkma yasağı konusundaki tehlike şu, eğer güçlü kamu sağlığı önlemleri alınmazsa, bu yasaklar ve sokağa çıkmama uyarıları kaldırıldığında hastalık sayısı tekrar artar” ifadesini kullandı.
Ryan, koronavirüsüne karşı bir aşının hazırlanması için “en azından bir yıla” ihtiyaçları olduğunu söylerken, “Ama bu aşı gelecekte geliştirilecektir” ifadesini kullandı. Ryan, aşı geliştirilmesi konusunda iyi adımlar atıldığını da söylerken, ilaç geliştirilmesi konusunda bazı çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.
 
 
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Dikkat çeken uyarı! '' Sadece yaşlılar riskte değil''
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