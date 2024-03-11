Dev Bankadan Müşterilere Özel Kampanya: 30 Bin TL Faizsiz Kredi İmkanı!

Ünlü bir banka, nakit ihtiyacı olan müşteriler için cazip bir kampanya başlattı. Merkez Bankası'nın faiz politikasında değişiklik yapmasının ardından faiz oranlarının yükselmesiyle kredi çekmek isteyen vatandaşlar zorlu bir dönemden geçiyor. Bu bağlamda Garanti Bankası, müşterilerine özel bir fırsat sunuyor.

Detaylar:

Kampanya kapsamında, Garanti Bankası'na ilk kez müşteri olanlar, toplamda 30 bin TL'ye kadar faizsiz kredi kullanma imkanına sahip olacaklar.

Mobil uygulama üzerinden başvuru yapacak müşteriler, 10 bin TL'ye kadar faizsiz kredi ve 20 bin TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans avantajlarından yararlanabilecekler.

Son Başvuru Tarihi: 15 Mart

Faizsiz kredi kampanyası, 15 Mart tarihinde sona erecek. Bu tarihe kadar başvuru yapmayanlar, bu avantajlı kampanyadan yararlanamayacaklar.

İlgili kampanyadan faydalanmak isteyen müşteriler, Garanti BBVA Mobil uygulamasını indirerek "Müşteri Olmak İstiyorum" adımını takip ederek başvurularını tamamlayabilirler.

Başvuru Şartları:

Faizsiz kredi kampanyasına katılmak isteyen müşteriler, Mobil uygulama üzerinden Garanti BBVA müşterisi olduktan sonra 5 gün içinde hayat sigortası ve yüzde 0 faizli kredi başvurusu yapabilirler.

Detaylı bilgilere ulaşmak için Garanti Bankası Resmi İnternet Sitesi’ni ziyaret edebilirsiniz.