

B Sınıfı Ehliyet Sahiplerine Önemli Duyuru: 15 TL Ödemeyenlere 12 Bin TL Cezai İşlem!

B sınıfı ehliyet sahipleri için kritik bir bilgilendirme yapıldı. Belirlenen tarihe kadar 15 TL ödeme yapmayan sürücülere ağır bir ceza uygulanacak.

Detaylar:

B sınıfı ehliyet sahipleri, belirtilen tarihe kadar 15 TL ödeme yapmak zorundalar. Bu ödeme yapılmazsa, sürücülerin karşılaşacakları ceza miktarı 12 Bin TL'ye kadar çıkabilir.

Ehliyetini değiştirmek isteyenler için son tarih 31 Aralık 2024 olarak belirlendi. 2016 yılı öncesi alınan ehliyetlerin yenilenmesi önem arz ediyor. Aksi takdirde, 2025 yılında ağır para cezalarıyla karşılaşılacak.

Son Tarih ve Para Cezaları:

1 Ocak 2016 tarihinden önce alınmış ehliyetler için yenileme zorunluluğu getirildi. Bu süre zarfında işlem yapılmayan ehliyetler için 2025 yılı itibarıyla 12.978 TL'lik para cezası uygulanacak.

Ehliyetlerin 31 Aralık 2024 tarihine kadar yenilenmemesi durumunda, trafikte eski tip ehliyetle yakalanan sürücülere ciddi miktarda para cezası kesilecek.

Ehliyet Yenileme İçin Gerekli Belgeler:

Kimlik kartı veya pasaport,

Güncel biyometrik fotoğraf,

Geçerli bir sağlık raporu,

Kan grubu belgesi (Sağlık raporunda belirtilmişse gerekli değil),

Mevcut ehliyet,

Adli sicil kaydı,

Yenileme ücreti olarak ödenmesi gereken 15 TL (12 TL harç ve 3 TL değerli kağıt bedeli dahil).

Bu belgelerle birlikte, randevu alarak ilgili kuruma başvurulduğunda ehliyet yenileme işlemi gerçekleştirilebilecek. Unutmayın, eski tip ehliyetlerle 2024 sonrası trafikte yakalanmanın cezası oldukça yüksek ve bu cezaların ilerleyen yıllarda daha da artması bekleniyor.