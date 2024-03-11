Isparta'da Ramazan coşkusunu, Nilgün Usta'nın çiğköfte lezzetiyle yaşayın!

Ramazan coşkusunu, Nilgün Usta'nın çiğköfte lezzetiyle yaşayın!

Adres: Çelebiler Mahallesi 119 Cadde No: 25/1

Telefon: 0 (536) 870 18 16



























Adıyaman'ın Çüğfitecisi Nilgün Usta, Ramazan Ayı boyunca muazzam bir çiğköfte şöleni düzenliyor. 1 kg malzemesiz çiğköfte sadece 80 ₺, malzemeli çiğköfte ise sadece 160 ₺!Nilgün Usta'nın eşsiz lezzetiyle tanışmaya hazır olun. Taptaze yeşillikler, bol limon ve enfes acıyla buluşan bu çiğ köfte, damaklarınıza unutulmaz bir lezzet şöleni yaşatacak.Dürüm mü, yoksa porsiyon mu? Siz tercihinizi yapın ve doyasıya lezzetin tadını çıkarın. Nilgün Usta'nın çiğ köfte keyfi, diğerlerinden farklı olarak ekonomik fiyatlarla buluşuyor. Fiyatlarımız, diğer çiğ köfte satıcılarına göre 80 ila 120 TL daha uygun!Sağlıklı, doğal ve taze çiğ köfte için adres belli: Nilgün Usta Isparta'da sizleri bekliyor. Kalite ve ekonomi bir arada, bu fırsatı kaçırmayın!