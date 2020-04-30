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Denizbank Isparta Şube Müdürü Borsamızı Ziyaret Etti

“TOBB NEFES KREDİSİ’’ kampanyası kapsamında Denizbank Isparta Şube Müdürü Yalçın Yavuz Borsamızı ziyaret etti.

Denizbank Şube Müdürü Yalçın Yavuz TOBB Nefes kredisi hakkında görüşmek üzere Başkanımızı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yavuz, Denizbank olarak, Isparta Ticaret Borsası üyelerine Nefes kredisi başvurularında her türlü kolaylığı sağlayacaklarını ifade etti.

Nefes Kredisinin, Isparta Ticaret Borsası Üyesi işletmelerin ticari hayatlarını sürdürebilmeleri ve mevcut istihdamlarını devam ettirebilmeleri için Ekonomik İstikrar Kalkanı Programı kapsamında oluşturulduğu belirten Yavuz “bundan sonraki dönemde KOBİ'lerimiz rahat nefes alacaktır” dedi

Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar ise şunları kaydetti: “Geçmiş yıllarda 6 kez hayata geçirdiğimiz TOBB Nefes Kredisini içinde bulunduğumuz bu zorlu dönemde üyelerimize destek olması için tekrar hayata geçiriyoruz. Bu süreçteki işbirliği için Denizbank’a teşekkür ederiz. Bu projeyle inşallah istihdamın, üretimin öncüsü KOBİ’lere nefes olacağız. Nefes Kredisi’nin Ülkemiz, İlimiz ve üyelerimizin için hayırlı olması temennisinde bulundu.



