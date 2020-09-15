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DENEYAP TÜRKİYE'DE TED RÜZGARI...

DENEYAP TÜRKİYE'DE TED RÜZGARI...
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
TED ISPARTA KOLEJİ BÜLTENİ

DENEYAP TÜRKİYE'DE TED RÜZGARI...
Deneyap Türkiye'nin düzenlemiş olduğu sınavda başarı göstererek Teknoloji Atölyelerine katılmaya asil listede hak kazanan Defne Naz Özdemir, Muzaffer Yiğit Apaydın, Bilge Derici, Yağmur Özünlü, Emre Güler, Asya Gökulu, Elif Ceyda Aykutlu, Hasan Öziş, Gamze Yurdakul ve yedek listeye giren Arif Kaan Uysal, Yıldız Sena Şataf, Elif Gülce Uysal adlı öğrencilerimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz.



TED ISPARTA KOLEJİ BÜLTENİ 2
 
6. Sınıfa Merhaba!
6. sınıf velilerimize yönelik tanışma ve bilgilendirme amaçlı veli toplantımız okul çok amaçlı salonunda sosyal mesafe korunarak haftasonu yapıldı. Okul Müdürümüz Fatma Münire Yıldız'ın pandemi süreci yapılan okul faaliyetleri ve sürecin nasıl devam edeceği hakkındaki açılış konuşmasının ardından Müdür Yardımcımız Serdar Tefci'nin derse giren öğretmenlerimizi tanıştırması ile devam eden toplantı, PDR Uzmanı Emra Sağlam'ın "Çocuklarımız ve Pandemi Süreci" konulu sunumu ile sona erdi.




























 
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DENEYAP TÜRKİYE'DE TED RÜZGARI...
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