Davraz Turizm Merkezi’nde Zambak Ekimi Yapıldı

Akdeniz’in incisi Davraz Turizm Merkezi’nde turizmi 12 aya yayma hedefiyle sürdürülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Vali Ömer Seymenoğlu’nun da katılımıyla Davraz Turizm Merkezi’nde zambak ekimi yapıldı. 15 dekarda ekimi yapılan zambaklar alt yapısı hazırlanan damlama sulama sistemiyle yetiştirilecek. Vali Seymenoğlu zambak dikimine katılarak zambak köklerini toprakla buluşturdu, merkezde çalışan işçilere kolaylıklar diledi.Davraz Turizm Merkezi’nde turizmi 12 aya yayma hedefiyle geçtiğimiz yıllarda deneme amaçlı dikilen lavantalar başarı bir şekilde yetişerek bu sezon hasat edildi ve merkeze gelir sağlanmıtşı. Bu başarının ardından merkezde şu anda 500 dekarda lavanta ekimi yapılmış durumda. Davraz’daki lavanta tarlası Türkiye’nin tek bir alanda oluşturulmuş en büyük lavanta tarlası olma özelliği taşıyor.Geçtiğimiz yıllarda yine lavantayla beraber deneme dikimi yapılan güller de başarılı bir şekilde yetişerek katma değer sağladı. Merkezde 50 dekar alanda gül bahçesi oluşturuldu. Böylelikle Isparta’daki gül ve lavanta sezonu Davraz sayesinde birer ay uzamış olacak. Sezonunda gül ve lavanta hasadına yetişemeyen konuklar gülü Temmuz ayı ortalarına kadar, lavantayı ise Eylül ayı ortalarına kadar Davraz’da görebilecek. Bu haliyle Davraz Turizm merkezi her mevsim ziyaret edilebilecek konuma gelecek.Davraz Turizm Merkezi’nde geçtiğimiz aylarda tıbbi aromatik bitkilerin yanı sıra 40 dekarda badem fidanları da toprakla buluşturuldu. Bademler yetiştiğinde merkeze hem ekonomik katkı sağlayacak hem de turizm merkezini daha yeşil bir görünüme kavuşturacak.Davraz Turizm Merkezi bunların yanında sahip olduğu spor tesisleriyle de yüksek rakımlı kamp merkezi olarak hizmet veriyor. Temiz havasının ve yüksek rakımının yanı sıra şehirden izole ancak şehre yakın konumu sporcuların performanslarını arttırmaya yönelik kamplar için önemli bir yer. Geçtiğimiz aylarda merkezin modern spor salonunda kamp yapan Halter Genç Milli Takımı ve Eskrim Milli takımı oyuncuları katıldıkları mücadelelerden madalyalarla döndü. Davraz Turizm Merkezi hem bireysel sporcular hem de spor takımlarının kamp yapabilmesi için her türlü alt yapıya sahip.Davraz Turizm Merkezi; Kış sezonu hazırlıklarını da aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda yapılan modern günübirlikçi tesisleri, düzenli araç oto parkları ve kamelyalarıyla ziyaretçilerine nitelikli hizmet sunmaya kaldığı yerden devam edecek. Merkezde mekanik tesislerin ve kayak pistlerinin bakımları da aksatılmadan yapılarak önümüzdeki kış sezonuna hazırlanıyor. Merkezin pist kalitesinin arttırılması ve karın çabuk erimesinin önüne geçebilmek için tesisler bölgesindeki alanda çimlendirme çalışmaları devam ediyor.