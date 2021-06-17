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DAVRAZ PREFABRİK İLE 4 MEVSİM KONFORLU YAŞAM!

Isparta'da Prefabrik ve Konteyner Evler ile 4 Mevsim Konforlu Yaşam...

DAVRAZ PREFABRİK İLE 4 MEVSİM KONFORLU YAŞAM!
ISPARTA
G.Tarihi: 17.06.2021 00:11
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DAVRAZ PREFABRİK İLE 4 MEVSİM KONFORLU YAŞAM!

İnsanlığa çok büyük bir kullanım kolaylığı sunan ve fabrikalarda hazır olarak üretilen efsanevi şeylerden birisi de konteyner evler olmaktadır. Bu evler insanlığa çok büyük bir kullanım kolaylığı sunuyor. Son zamanlarda çok tercih edilen Isparta Davraz Prefabrik, şu an çok revaçta. Eğer siz de sade ve doğal bir yaşantı istiyorsanız, sakinlikten yana iseniz konteyner ev tercih edebilirsiniz.
Konteyner evler sadece ev olarak değil farklı nedenlerle de kullanılabiliyor. Mesela depo konteyner olarak fabrikalarda kullanılabilir, personel yemekhanesi olarak şirketlerde kullanılabilir, aynı zamanda konteyner wc olarak da kullanılabilir. Konteyner hakkında eğer merak içerisinde iseniz ve başka türler keşfedip klişe olmuş şeylerin dışına çıkmak istiyorsanız bunun için mutlaka Davraz Prefabrik ile iletişime geçin…!


PANDEMİ VE DEPREM KORKUSU PREFABRİK EV TALEBİNİ ARTIRDI!
İkinci yılında tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgını prefabrik evlere olan ilgiyi artırdı. Prefabrik yapı sektöründe Isparta’da hizmet veren Davraz Prefabrik yöneticisi  Mimar Nihal Yıldırım, salgın öncesi normal seyirdeki talep, süreçle birlikte daha fazla artığını söyledi.
 Yıldırım açıklamasında müstakil ev ilgisi nedeniyle prefabrik evlere olan mevcut yoğun talebin salgınla beklenmedik şekilde yükseldiğini vurguladı.
Oluşan yoğun talebi karşılamaya yönelik önemli planlamalar yaptıklarını ifade eden Mimar Nihal Yıldırım bu doğrultuda ilk olarak üretimi artırıcı ek mesailer getirdiklerini belirtti.
 
HER BÜTÇEYE ÖZEL KONTEYNER EVLER
Prefabrik yapı sektörü hızlı üretimli ve kısa sürede kurulumla hazır olan ev modelleriyle güvenli ev sahibi olmak isteyen vatandaşın işini kolaylaştırıyor. Bu doğrultuda salgın döneminde aynı gün içerisinde hazır olan konteyner evler tasarlanarak üretiliyor.. Prefabrik ev modeliyle tek ve iki katlı müstakil evler farklı bütçelere özel büyüklüklerde üretiliyor. Sektörde dar gelirli vatandaşları da müstakil ev sahibi yapmaya yönelik geliştirilmiş konteyner ev modeli bulunuyor. 1+1 ve 2+1 planda özel tasarımların yer aldığı konteyner evlerle ortalama gelire sahip bir aile kolaylıkla müstakil ev sahibi olabiliyor. Isparta’da Davraz Prefabrik tarafından isteğe göre özel üretilen  konteyner ev ve prefabrik evler uzun ömürlü yapı sınıfında yer almakta olup depreme tam güvenli konut modeli sınıfında yer alıyor.
1+1 modelde içerisinde wc ve duş kabinini de yer aldığı verandalı konteyner ortalama bir ailenin müstakil hazır ev talebini en iyi şekilde karşılayacak şekilde planlanıyor. Konteyner evin elektrik tesisatı yapıya özel projelendirilip, atık ve temiz su tesisatları wc ünitesi, musluklar ve lavaboya varana kadar her detayıyla kullanımınıza hazır hale getiriliyor. Konteyner ve prefabrik ev beklentilerinizin de ötesinde konfora sahip.
Yaz kış kullanımlarında betonarme binalardan daha iyi yalıtım özelliği bulunuyor.

. Bu özel ev salgın dönemi müstakil ev taleplerini en iyi şekilde karşılamak üzere konforlu olarak tasarlanıyor. Görünümü, uzun ömürlü yapı modeli, iç kullanım ergonomisiyle standart bir evden beklediğiniz tüm konfor bu evlerde. Modern tesislerde demonte olarak hazırlanan bu yapılar istendiğinde başka bir yere de kolayca nakledilebiliyor. 6 saatte yeniden hazırlanabiliyor. Sandviç panelli sızdırmaz bu evin üzerinde ekstra çatı uygulaması da bulunuyor. Yazın en sıcak günlerinde serin iç ortamı, kış soğuğunda kolayca ısıtılarak uzun süre sıcaklığı muhafaza etmesiyle sahiplerine her zaman konfor yaşatıyor.
 
SAĞLIĞINIZ İÇİN PREFABRİK EV
Yeni nesil teknolojiler kullanılarak modern tesislerde ön üretimle hazırlanan prefabrik evlere günler içerisinde sahip olabilirsiniz. 64 m2 2+1 prefabrik ev kullanım yerinde 2 ila 3 gün içerisinde kurulum yapılabiliyor. 82 m2 prefabrik ev de sadece 3 günde kuruluyor. Zemin şapı ve ıslak zemin fayans uygulamaları yapıldıktan sonra 2 günde evin boyaması da tamamlanarak oturulabilecek duruma getiriliyor. Uzun ömürlü sağlıklı prefabrik eve sahip olmanız oldukça kolay. Isparta’da Davraz Prefabrik’te çok cazip prefabrik ev fiyatlarıyla müstakil ev sahibi olmanız hemen mümkün. Davraz Prefabrik ile kısa sürede doğada dilediğiniz yerde konut sahibi olarak kendinizin ve ailenizin sağlığını en iyi şekilde koruyabilirsiniz. Risklerden uzak doğada yaşam için sağlıklı prefabrik evi tercih edin gönlünüz ferah olsun.

 Pratik, Ekonomik, estetik, Depreme Dayanıklı, Uzun Ömürlü, Yalıtımlı Prefabrik Evler Davraz Prefabrik’te…
Kampanyalar ve bilgi için iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir.
 
Adres:Sanayi mahallesi 105. cadde No:20 (Şehir Hastanesi üst yolu,Karayolları Binası yolu üzeri) ISPARTA
Telefon: 0506 167 38 52
 
 ''Her zaman, her yerde yaşabilir mekanlar... '' Keyifle yaşanacak evler sizi bekliyor...'' 
İsteyene lüx villa,bağ evi,dağ evi,yayla evi,tarla evi ve bahçeli yaşam evlerini size özel tasarımlarla en uygun fiyatlara Davraz Prefabrik'te...
 
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