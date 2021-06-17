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ISPARTARAY PROJESİ İÇİN BAKANLIK DÜĞMEYE BASTI! BAŞLIYOR...

Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi'nin açılmasına sayılı günler kaldı dükkanlarda kiraya çıkıyor, ihale ne zaman yapılacak? detaylar haberimizde…

ISPARTARAY PROJESİ İÇİN BAKANLIK DÜĞMEYE BASTI! BAŞLIYOR...
ISPARTA
G.Tarihi: 17.06.2021 01:49
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ISPARTARAY PROJESİ İÇİN BAKANLIK DÜĞMEYE BASTI...!

Isparta-Ray projesine ilişkin Ulaştırma ve altyapı Bakanlığı fizibilite çalışması başlattı çalışma kapsamında neler yapılacak Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Isparta-Ray projesine ilişkin neler söyledi? ve Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi'nin açılmasına sayılı günler kaldı dükkanlarda kiraya çıkıyor,  ihale ne zaman yapılacak? detaylar haberimizde…

Isparta'nın Büyükşehir Olma yolundaki önemli projelerinden biri Isparta Ray Projesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı fizibilite çalışması başlatarak düğmeye basmış oldu....

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in seçim döneminde vaat ettiği Isparta Ray projesini hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda: Ulaştırma Bakanlığı'ndan gelen heyet Ispartaray projesi için fizibilite çalışması başlattı.

Isparta'nın Büyükşehir olma yolundaki önemli projelerinden biri Isparta Ray Projesi için Isparta'nın mevcut tren hattı ulaşımda kullanılacak. Kent merkezinden başlayacak ray hattı üniversite Organize Sanayi Bölgesi ve Havalimanı olmak üzere yakın çevre köy ve ilçelerle bağlantısını sağlayacak. Isparta'nın bu projesi Isparta'nın Büyükşehir olma yolunda ilk adımı olacak.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in kentteki ulaşım sorununu çözme adına seçim döneminde vadettiği projelerin başında geliyor. Isparta Ray projesinde mevcut Tren Garı, istasyon olarak kullanılacak. Çünkü il merkezinden hareket eden kentiçi Banliyö treni 2 hat üzerinde sefer gerçekleştirecek. Kent Merkezi üniversite, ek olarakta Süleyman Demirel Üniversitesi ne kadar devam eden hat oluşturulacak. Bu sayede kent merkezinden itibaren Banliyö treni Kent Merkezi üniversite arasında sefer gerçekleştirebilecek. İkinci hat kent merkezi Organize Sanayi Bölgesi Havalimanı olacak. Başkan Başdeğirmenin Vizyon projelerinden biri olan Isparta Ray ile Ulaştırma ve A ltyapı Bakanı yakından ilgileniyor. Bu kapsamda Ulaştırma Bakanlığı'ndan ilimize gelen bir heyet Isparta Ray Projesi için fizibilite çalışması başlattı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in başkanlığında yapılan toplantıda Isparta Ray projesi ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.
 Ulaştırma ve altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun Isparta Ray projesinin  uygulanabilir olarak gördüğünü belirten Belediye Başkanı Başdeğirmen amacımız Isparta'ya kalıcı bir eser bırakmak diye konuştu

Belediye Başkanı Başdeğirmen: '' Şehrimizin daha öne çıkması için sayın Bakanımıza anlattık.  Bakanımız güzel olabilen bir proje uygulanabilecek bir proje olarak gördü, Öyle olunca biz de mutlu olduk, Oradan hemen görevlendirmeleri yaptı. Bizim geldiğimizin farkındalığının olması için de böyle kalıcı bir eserler görmek gerekiyor.'' 
Amacımız burada bu eseri bırakmak memleketimize faydalı. Bu  tren garına yapılacak millet bahçesindeki canlılığı daha ileri noktaya taşımak istediklerini belirten Başkan Başdeğirmen yeni Çünür ve İstanbul yolundaki eski gülkent devlet hastanesinin bulunduğu alan bizim genişleme alanımız. O bölgede 5 sene 50.000 insan yaşayacak. Bu projemizle canlılığı oraya da taşıyacağız dedi.
''Demiryolları yolcu taşımalı açıldığı zaman, hem millet bahçemizin hareketli hemde çok güzel bir ortamı olacak.
Orada hem tren yolu çalışmış olacak hemde orada olacak dışarıdan gelen vatandaşlarımız bu bölgedeki büyük  lavanta bahçelerinde zaman geçirecek, tarihi yapılar var onları restore ederek onları vatandaşın hizmetine sunacağız, bununla beraber oradaki canlılığı daha ileriye taşıyabilmek lazım.'' ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde Isparta Ray Projesi ile ilgili fizibilite çalışması yapılacak ortaya çıkacak fizibilite ile Isparta Ray'a start verilecek.

VE ARTIK ITKM'DE GERİ SAYIN BAŞLADI...

 Isparta'da uzun yıllardır tartışma konusu olan Ticaret ve Kültür Merkezi sonunda açılıyor Isparta Belediyesi  mülkiyetindeki 72 adet bağımsız işyerinin kiralanması için ihaleye çıktı, ihale 25 Haziran Cuma günü gerçekleştirilecek. Yılan Hikayesininde de artık sonuna gelindi Isparta'nın kalbinde Atıl bir şekilde kalan ve her yerel seçim döneminin bir numaralı gündem maddesi olan Ticaret ve Kültür Merkezi  İnşaat'ın tamamlanması için geri sayım başladı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in göreve geldikten sonra en fazla mesai harcadığı konuların başında gelen Ticaret ve Kültür Merkezi inşaatı 24 Haziran'da Ispartalıların hizmetine çıkıyor İnşaat'ın Kültür Merkezi 24 Haziran itibariyle faaliyetine başlayacak. AVM kısmındaki dükkanlarda Kiracıları tarafından düzenlenerek Eylül ayına kadar açılacak. Isparta Belediyesi'de mülkiyeti kendisine ait 72 adet işyerine kiralamak için ihaleye çıktı. Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi'ndeki belediyeye ait 72 adet işyeri 70 yıllığına kiraya verilecek, söz konusu ihale 25 Haziran Cuma günü saat 14.30 da belediye encümen salonunda yapılacak. İhalenin muhammen Bedeli yıllık 1550000 artı KDV olarak belirlendi. Muhammen bedelin %30 olan 465 bin lira geçici teminat Mali Hizmetler Müdürlüğü gelir bölümüne ödenecek. Isparta artık 25 yıl aradan sonra Ticaret ve Kültür Merkezinin biteceği güne adım adım yaklaşıyor. Isparta için özlem bitiyor şehrin 25 yıllık sorunu artık gündemden kalkıyor.Isparta'nın  kanayan yarası haline gelen Ticaret ve Kültür Merkezi inşaatı artık tamamlanmak üzere 24 Haziran'da açılışı yapılacak.
 
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