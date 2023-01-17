Isparta Belediyesi, geçen kış mevsiminde yoğun kar yağışından çatısı çöken DavrazKapalı Pazaryerinin üstününü yeniden kapatmak için çalışma başlattı. Davraz Kapalı Pazaryerinin çatısı Güneş Enerjisi Sistemlerine (GES) uygun olarak inşa edilecek.Isparta, geçen kış mevsiminde son yılların en yoğun kar yağışını almış, bu kar yağışında Davraz Kapalı Pazaryerinin çatısı çökmüştü. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, teknik ekiple birlikte olay sonrası alanda incelemelerde bulunmuş, teknik rapor doğrultusunda hareket edeceklerini açıklamıştı. Teknik ekibin ‘kapalı pazaryerinin oluşan hasardan dolayı kullanılamayacak olması’ yönünde hazırladığı rapor doğrultusunda Davraz Kapalı Pazaryerinin söküm işlemleri gerçekleştirildi. Başkan Başdeğirmen, Davraz Pazaryerinin üstünün yeniden kapatılması talimatını verdi. Hazırlıkların ardından ihaleyi alan yüklenici firma 7.857 metrekare toplam alana sahip bölgede 6.750 metrekarelik pazar alanının üstünün kapatılması için çalışmalarına başladı. Yapı yüksekliğinin 6-10 metre olacağı kapalı pazaryerinde sosyal alanlar da oluşturulacak.Yüklenici firma ilk olarak bölgede güvenlik tedbirlerini alırken, yapının sağlamlığını artırmak için zeminde fore kazık çalışması gerçekleştiriyor. Davraz Kapalı Pazaryeri GES kurulumuna uygun olarak inşa edilecek.