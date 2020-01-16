Cyber Anadolu 2. Etabı Başlıyor

Türkiye’nin dört bir yanındaki Siber Güvenlik ilgilileri Cyber Anadolu’da yarışıyor!1.Etabı Elazığ, Zonguldak, Mersin ve İzmir’de düzenlenen Cyber Anadolu’nun 2. Etabında yer alan ISPARTA programı, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı desteği ve ev sahipliğinde 20-23 Şubat’ta düzenlenecek.4 gün boyunca Web Uygulama Güvenliği-Temel Ağ Güvenliği-Machine Hacking ve Siber Tehdit İstihbaratı eğitimlerinin ardından yapılacak CTF’te yarışan ve başarılı olan ilk 4 kişi, Haziran ayında gerçekleşecek CTF Finalinde şehrinin takımında yer almaya ve diğer illerin takımlarıyla yarışmaya hak kazanacak.Kaynak: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı/Türkiye