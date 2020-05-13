Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen ‘COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı’ kapsamında Ajansımıza Isparta İl Özel İdaresi tarafından sunulan ‘Isparta Senirkent Garip Köyü Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi’ destek almaya hak kazandı. ‘Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması’, ‘Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları’ öncelikleri olan proje, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler ile Isparta İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut zadeoğlu’nun imzaladığı sözleşme ile uygulanmaya başladı.Garip köyü bölgesine gelen mevsimlik işçiler ve ailelerinden oluşan yaklaşık 3 bin kişi için yaşam standartlarının yükseltilmesinin ve konakladıkları bölgede gerekli hijyen şartlarının sağlanmasının amaçlandığı proje ile COVİD-19 salgınının yayılımının önlenmesi ve koruyucu tedbirlerin alınması için Sağlık, Milli Eğitim ve Tarım il müdürlüklerinin de sürece dahil olmaları sağlanarak sürecin koordineli yürütülmesi hedefleniyor.Proje kapsamında; yaşam alanları temizlenecek, bakım ve onarım ihtiyaçları karşılanacak, kişisel bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin yerinde verilmesi sağlanacak ve alınacak bu önlemlerle COVİD-19 salgınının yayılma koşulları azaltılacak.Ayrıca proje ile çocukların EBA erişimini sağlamak üzere internet altyapısı oluşturulacak, içme suyu şebeke hattı ve yangın hindrantı ile kanalizasyon şebeke hattı döşenecek, konteyner mutfak, çamaşırhane, duş ve tuvalet kurulacak.