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Çok az kişi biliyor! işte Devletin karşılıksız yaptığı para destekleri...

Çok az kişi biliyor! işte Devletin karşılıksız yaptığı para destekleri...
ISPARTA
G.Tarihi: 17.01.2021 17:37
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Çok az kişi biliyor! Devletten karşılıksız 15 destek
Devlet ihtiyaç sahiplerine destek veriyor. İşte az bilinen ancak ihtiyaç sahipleri açısından çok önemli olan destekler...
 
Başkasının bakımına muhtaç yani yoksul ya da kimsesi olmayanlara, yaşlılara, hastalara, asker ailelerine, asker çocuğuna, yetime, doğum yapanlara, eşi vefat edene ve aile bütçesine destek olmak isteyen düşük gelirli vatandaşlara kaymakamlıklarda bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla destek sağlanıyor.

Bu desteklerin çoğuna bir kimlikle başvurmak yetiyor. Bu konularda 'Alo 144 Sosyal Yardım Hattı'ndan ve sosyal yardımlaşma vakıflarından detaylı bilgi almak mümkün. 

2022 AYLIĞI:
Bu kapsamda 5 çeşit aylık bağlanıyor. Bunlar; yaşlı aylığı (65 yaş aylığı), yüzde 40-69 arası engelli aylığı, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı, 18 yaş altı engelli yakını aylığı ve silikozis aylığı. Silikozis aylığı için yeni başvuru alınmıyor. Bu aylıkları almak için muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor.
Muhtaçlık değerlendirmesi; hanedeki bireylerin gelir, servet ve harcamaları dikkate alınarak yapılıyor. Bu hesaplamada hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden (2019 için 609 liradır) az olması gerekiyor. Bu değerlendirmede ikamet edilen konut hesaplamaya dahil edilmez. Yaşlılara 763 lira, engellilere 609-914 lira arasında ödeme yapılıyor.

3294 SAYILI YARDIM:
Şart eğitim yardımı da deniyor. Ödeme tutarı ilkokula giden kız çocukları için aylık 50 TL, erkek çocukları için 45 TL. Liseye giden kız çocukları için aylık miktarı 75 TL, erkek çocukları için 55 TL. Ödemeler 2 aylık olarak PTT hesaplarına yatıyor. Yardım için hanede ki hiç kimsenin SGK kaydı olmaması gerekiyor.

İKİ AYDA BİR 550 TL
EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA: Eşi vefat eden ve SGK'sı olmayan muhtaç kadınlara aylık 325 TL olmak üzere iki ayda bir 650 TL tutarında yardım aktarılıyor.

GELİR GETİRİCİ PROJELER:
Ev kadınlarına kendi işini kurabilmesi için 15 bin liraya kadar faizsiz ve uzun vadeli kredi imkanı tanınıyor. Bu kredi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yoksul ailelere 'Gelir Getirici Projeler' adı altında sağlanıyor. Amaç, yoksul birey ya da hanelerin kendi geçimlerini sağlayacak iş kurmaları ve gelir elde etmeleri.

DOĞUM YARDIMI:
Birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL tutarında bir defaya mahsus ödeniyor. Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılıyor. Ödeme 1 ay içinde yatıyor ve PTT'den çekiliyor.

ÇOKLU DOĞUM YARDIMI:
Muhtaç ailelere ikiz, üçüz gibi çoklu doğum sonrasında 0-24 ay arası çocukların bakımı için çocuk başına 150 ödeme yapılıyor. Ödemeler 2 ayda bir yatırılıyor. Yardım en fazla 24 ay sürüyor.
Gelir şartı 852 lira

EVDE BAKIM YARDIMI:
Engellilerin bakımını üstlenen akrabasına yapılan ödemedir. Bu aylığın alınabilmesi için engel oranının en az yüzde 50 ve 'Ağır engelli' ibaresi bölümünün 'evet' olarak işaretlenmesi gerekiyor. Ayrıca kişi başına düşen gelir 1704 liranın altına olmalı. Aylık ödeme 1657 lira olan yardım için başvuru ikametgahın bulunduğu yerdeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne yapılacak.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI (GSS):
Hanedeki kişi başına düşen geliri 1192 liranın altında olanlara devlet destekli sağlık hizmeti sağlanıyor. Gelir tespiti için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuru yapılmalı.

GSS KATILIM PAYI:
Eski adıyla yeşil kartlılara ve 2022 sayılı yasa kapsamında olanlara ve bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişilere hastane, ilaç, reçete, gözlük gibi sağlık giderleri için ödemiş oldukları tutarlar karşılığında kendilerine talep etmeleri halinde yapılan ödemedir.

MUHTAÇ ASKER AİLESİ YARDIMI:
Askere giden kişi evli ise resmi nikahlı eşine, bekar ise annesi, anne hayatta değilse babası başvuru yapabiliyor. Aylık 400 TL olan ödeme 2 ayda bir 800 TL olarak PTT'ye yatırılıyor. Ödeme şu anda en fazla 12 ay. Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na.

ASKER ÇOCUĞUNA:
18 yaşını doldurmamış bekar ve muhtaç asker çocuklarına aylık 150 TL olmak üzere her iki ayda bir 300 TL tutarında düzenli ödeme yapılıyor. Birden fazla çocuk varsa her biri için ayrı başvuru yapılmalı.

ELEKTRİK DESTEĞİ:
Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların aylık elektrik faturasının 200 liraya kadar kısmı devlet tarafından karşılanıyor.

İŞ ARAYANA ÖDENİYOR
İSTİHDAM YARDIMLARI: İşe yönlendirme yardımı da denir. 18-55 yaş aralığındakilere iş görüşmesine giderken yol parası, traş ücreti gibi harcamaları yapması için yılda en çok üç defa verilir. 40-100 lira arasındadır.

YETİM ÇOCUKLARA:
Çocuk başına aylık 150 TL olmak üzere her iki ayda bir 300 TL ödenir. Bu yardım; annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş olan 18 yaşın altındaki çocuklara ödeniyor.

TÜBERKÜLOZ VE SSPE HASTALARINA YARDIM:
Bu yardımdan muhtaç olduğu tespit edilen, Tüberküloz ve SSPE hastalığından muzdarip kişiler yararlanabiliyor. Bu kişilere düzenli olarak aylık 1658 lira ödeniyor.

 
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