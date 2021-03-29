Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı, 31 Mart - 1 Nisan 2021 tarihlerinde Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’ın Başkanlığında 20 Milletvekilinin Isparta’ya gelerek esnaflar ve STK’lar olmak üzere bir dizi ziyaretlerde bulunacağını bildirdi.



CHP İl Başkanı Yalım Halıcı, 20 milletvekilinin 31 Mart-1 Nisan’da Isparta’da olacağını açıkladı. Halıcı, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet AKIN ve 20 milletvekilimiz 31 Mart - 1 Nisan tarihlerinde Isparta’ mızın dört bir yanında olacaklar” diye açıklama yaptı.