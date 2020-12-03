CHP ISPARTA İL BAŞKANI HİKMET YALIM HALICI, DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJI



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta İl Başkanı Hikmet Yalım Halıcı, 3 Aralık Dünya Engelliler günü kapsamında mesaj yayınladı.

Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında alınan kararla 3 Aralık, Dünya Engelliler Günü olarak kabul edildi. CHP Isparta İl Başkanı Hikmet Yalım Halıcı, Dünya Engelliler Günü kapsamında bir mesaj yayınlayarak, engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekti. Başkan Halıcı mesajında:

“İnsanlık olarak yardımlaşma ve dayanışma içerisinde yaşamak en büyük vazifelerimizden birisi. Bugün ülke nüfusumuzun yüzde 12’si engelli birey olarak tanımlanmakta. Ancak engelli bireylerimizin yaşantısı konusunda yeterli yardım ve dayanışmayı ne yazık ki sosyal hayatta, iş hayatında göremiyoruz. Bu noktada yasalar ve kanunlarla desteklenmiş etkin ve sürekliliği olan çalışmalar hayata geçirilmeli. Özellikle şehirlerde yapılan planlamalarda engelli bireylerimizin hayatlarını kolaylaştıracak eklentiler zorunluluk sayılmalı. Kamu binaları ya da özel binalar fark etmeksizin, engelli bireyler için özel zorunluluklar yapı denetimlerine eklenmeli. Fırsat verilen her engelli bireyimiz ülkemiz için kazanım olacaktır” dedi.