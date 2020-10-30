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CHP ISPARTA İL BAŞKANI HALICI'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

CHP ISPARTA İL BAŞKANI HALICI'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
ISPARTA
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CHP ISPARTA İL BAŞKANI HİKMET YALIM HALICI:
-"DEPREMDEN ETKİLENEN TÜM İLLERİMİZE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETİYORUZ"
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta İl Başkanı Hikmet Yalım Halıcı, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından geçmiş olsun mesajı yayınladı.
İzmir'de saat 14.50 civarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından CHP Isparta İl Başkanı Hikmet Yalım Halıcı, geçmiş olsun mesajı yayınladı. Halıcı mesajında:
"Başta İzmir olmak üzere depremden etkilenen bütün illerimize ve yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Temennimiz can kaybı yaşanmaması yönünde" dedi.
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