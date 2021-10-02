1 Ekim 2021 Cuma ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.



Koronayla ilgili çarpıcı araştırma!

Dünya koronavirüs ile mücadelesine hız kesmeden devam ederken, İskoçya'da yapılan bir araştırma gündeme bomba gibi düştü. Bilim insanları OAS1 adı verilen ve belirli bir proteini kodlayan gene sahip insanların koronavirüse karşı doğal bir savunma geliştirdiğini belirledi. Ancak uzmanlar bu durumun olası bir mutasyonda değişebileceğinin de altını çiziyor.



Asiltürk vefat etti

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Başkanı Oğuzhan Asiltürk vefat etti. Asiltürk'ün cenazesi yarın öğlen Hacı Bayram Veli Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.



Okullar açık kalacak

Milli Eğitim Bakanı Özer, vakalar artarsa okulların kapatılmayacağını, geliştirilen sistemin okulların kapatmaya değil sınıfları kapatmaya yönelik olduğunu belirtti.



Kanun Meclis’e sunuldu

AK Parti, 65 maddelik Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.



Rekor ödeme

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli "Ekimde rekor destek ödemesi yapacağız. 266 bin 419 çiftçiye toplam 773 milyon 269 bin lira destek ödemesi yapılacak." dedi.



Yüzde 20 indirim

0 milyon cep telefonunun el değiştirdiği ikinci el cep telefonu piyasasına yönelik beklenen KDV indirimi dün itibariyle resmiyete kavuştu. Kararın ikinci el cep telefonlarına yüzde 20'lere varan indirim olarak yansıması bekleniyor.



UEFA’DA buruk gece

UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarında Galatasaray, E Grubu'nun ikinci maçında deplasmanda Fransa'nın Olimpik Marsilya takımıyla golsüz berabere kaldı. Fenerbahçe, ise D Grubu'nda Yunanistan'ın Olympiakos takımına İstanbul'da 3-0 yenildi.

