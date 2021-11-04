METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME

(BURDUR VE ISPARTA İL GENELİNDE SİS VE PUS HADİSESİ)

04.11.2021 Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte Burdur ve Isparta illerinde genellikle sabah ve gece saatlerinde görülecek olan sis ve pus hadiselerinin görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor.

Sis ve pus hadiselerinin 08.11.2021 Pazartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ