İşçiye yeni ikramiye! Bugün hesaplara yatıyor: İşte yeni ödeme listesi



Kamuda çalışan 700 bin işçinin yılın ikinci ikramiyeleri (tediye) bugün hesaplara yatıyor.



Kamuda çalışan 700 bin işçinin yılın ikinci ikramiyeleri (tediye) bugün hesaplara yatıyor. Bugün ödenecek 13 günlük en az ikramiye (tediye) 1.108 TL olacak. yıllık en az net ikramiye ise 4.433 TL’yi bulacak. Maaş arttıkça tediye de artıyor. Kim kaç lira alacak, nasıl hesaplanıyor. İşte bütün detaylar..



Geçtiğimiz yıllarda devrim niteliğinde bir karar alınmış ve kamuda taşeron olarak çalışan binlerce işçi kadroya geçirilmişti. Böylece kamuda taşeron sorunu çözülmüştü. Yılların birikimi olan bu sorunun çözümü ile işçi kardeşlerimiz de hem kadroya hem sosyal haklara kavuşmuştu. Çünkü taşeron şirketlerden özellikle sosyal haklar (izin, tazminat gibi) konusunda çokça şikayet geliyordu.



BUGÜN HESAPLARA YATACAK

Bu işçilerle birlikte kamuda çalışan işçiler toplu sözleşme de yapıyorlar. Bu toplu sözleşmeler gereği işçilere ilave tediye yani ikramiye ödemesi her yıl gerçekleştiriliyor. Bu ikramiyelerin ne zaman ödeneceği ise Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla açıklanıyor. Kamu işçileri 26 günlük ilave tediyelerinin ikinci yarısını bugün hesaplarında görecek.



700 bin işçinin hesabına en az bin 108 lira yatırılacak Kamu işçilerine her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında da Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılıyor. İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor.



Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 4 bin 433 lira ikramiye alacak. Bunun da 13 günlük tutarı yani en az bin 108 lirası bugün yatırılacak. Kamu işçileri yılın ikinci yarısında da bir 26 günlük ikramiye daha alacak. Bu ödemenin takvimi de yine Cumhurbaşkanı kararıyla belli olacak.



NASIL HESAPLANIYOR?

İşçilerin tediyeleri brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. 13 günlük brüt ücretlerinde primler düşülüp vergisi belirleniyor. Kesintiler sonrası ortaya çıkan rakam işçinin hesabına yatırılıyor.



KİM, NE KADAR ALACAK?

Brüt maaş Net tediye (52 gün) Taksit (13 gün)

3.577,50 4.433,15 1.108,28

3.750 4.646,91 1.161,73

4.000 4.956,59 1.239,14

4.250 5.266,63 1.316,65

4.500 5.576,30 1.394,07

4.750 5.885,97 1.471,50

5.000 6.196,01 1.548,99

5.250 6.505,68 1.626,42

5.500 6.815,35 1.703,84

5.750 7.125,39 1.781,35

6.000 7.435,06 1.858,77



NOT: Gelir vergisi yüzde 15'ten hesaplanmıştır.