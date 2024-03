Bu illerde Kırmızı Et Fiyatları Sabit!

Ankara ve İstanbul'da Ramazan Coşkusu: Kırmızı Et Fiyatları Sabit!

Ankara'da Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) ile Et ve Süt Kurumu (ESK) arasındaki iş birliği, ramazan ayının bereketini vatandaşlara taşıyor. Bu yıl, derneğe üye olan marketlerde geçerli olacak anlaşma kapsamında, kırmızı et fiyatları sabitleniyor. Dernek üyesi marketlerde ramazan boyunca dana kıyma kilogramı 324 lira, dana kuşbaşı kilogramı ise 354 lira olarak satılacak.

Abidinpaşa'da bir marketin müdürü olan İbrahim Ünsal, bu uygulamanın tüketicileri ve esnafı sevindirdiğini belirterek, "Bu karar çok isabetli ve doğruydu." dedi. Vatandaşlar, bu sayede piyasa fiyatlarının altında kırmızı et almanın keyfini yaşayacaklar.

İstanbul'da da benzer bir uygulama hayata geçiyor. ESK ve İstanbul PERDER arasında imzalanan anlaşma ile İstanbul'da da ramazan boyunca kırmızı et fiyatları sabit kalacak. Bu anlaşma, vatandaşların uygun fiyatlarla et ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak tanıyacak.

Bu özel dönemde Ankara ve İstanbul'da hayata geçirilen bu uygulama, vatandaşların bütçesine katkı sağlarken, ramazan coşkusunu da daha da özel kılıyor.