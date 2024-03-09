81 ilde Kendi işletmesini kuran 8 bin 250 kadına destek sağlanacak

KOSGEB, Kadın Girişimcilere Büyük Destek Sağlıyor!

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), kadın girişimcilere verdiği desteklerle dikkat çekiyor. Bu yıl, 8,250 kadın girişimciye işletme kurmaları için sağlanacak desteklerle KOSGEB, kadın girişimcilere önemli fırsatlar sunuyor.

KOSGEB'in "İleri ve Geleneksel Girişimci Destekleri" programı, kadın girişimcilere özel olarak tasarlanmış bir destek paketi sunuyor. Bu program kapsamında, kadın girişimcilere verilen ek katkı miktarı 5 bin lira olup, İşletme Geliştirme Destek Programı-Nitelikli Personel İstihdam Desteği ile kadın istihdamını destekliyor. Kadın çalışanlar için sağlanan destek oranı, erkek çalışanlara göre %20 daha yüksek tutulmuştur.

KOSGEB, KOBİ Finansman Destek Programı ile de kadın girişimcilere avantajlar sağlıyor. Bu programa dahil olan kadın girişimciler, işletme ve makine teçhizat kredilerinin üst limitinde avantajlı bir konumda bulunuyor. Kadın girişimciler için belirlenen üst limit 70 bin lira iken, erkek girişimciler için bu miktar 50 bin lira.

Geçen yıl desteklediği 8,131 kadın girişimcinin işletme kurmasını sağlayan KOSGEB, bu yıl hedefini 8,250 kadın girişimci olarak belirledi. Ayrıca, kadın girişimcilere ayrılan destek bütçesinin %26,5 olması planlanarak kadın girişimcilik alanında daha fazla teşvik sağlanması amaçlanıyor.

KOSGEB, başarılı girişimcileri her yıl düzenlediği KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri ile ödüllendiriyor. "Yılın Kadın Girişimcisi Ödülü" de bu ödüller arasında yer alıyor. Geçen yıl 49,283 kadın girişimci, KOSGEB'in girişimcilik eğitimlerine katılarak sertifika aldı. KOSGEB, kadın girişimcilere yönelik farkındalığı artırmak ve teşvik etmek adına çalışmalarına devam ediyor. Kadınların kendi işlerini kurmalarını, gelir elde etmelerini ve girişimcilik kültürünü benimsemelerini hedefleyen KOSGEB, kadın girişimciliğini yaygınlaştırmak için 81 ilde çeşitli faaliyetler düzenliyor.