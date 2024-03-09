Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Bir Final, Seçim Benim Son Seçimim"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) 7. Gençlik Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, toplantı öncesinde vakfın 81 il temsilcisi ile bir araya gelerek, önemli değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında, 31 Mart'taki seçimlerin kendisi için bir final niteliğinde olduğunu belirten Erdoğan, yasanın kendisine verdiği yetki ile bu seçimin kariyerinin son seçimi olacağını ifade etti.

Erdoğan, "Benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim. Çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak" dedi. 31 Mart'ın Türkiye için önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Erdoğan, tüm İslam dünyasının gözlerinin Türkiye'de olduğunu söyledi. Seçim sonuçlarının, AK Parti'nin geleceği üzerinde belirleyici olacağını belirten Cumhurbaşkanı, güçlü gençlikleriyle AK Parti'nin bu seçimden güçlü bir netice alacağına inandığını ifade etti.

Erdoğan, seçimin ardından yeni bir dönemi başlatmak için hazırlıklar yaptıklarını ve bu sürecin bir emanet devri olacağını dile getirdi. Konuşmasında, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde değişim ve dönüşümü hedeflediklerini belirten Erdoğan, "Gözler burada" diyerek, 31 Mart akşamının önemine vurgu yaptı.